Ventosa de San Pedro da la bienvenida, por anticipado, a 2026

Lunes, 08 Diciembre 2025 19:50

Los vecinos e hijos del pueblo de Ventosa de San Pedro han vuelto a ser un año más de los españoles que antes despiden el año y reciben al nuevo con la celebración, este sábado, de una Nochevieja adelantada.

El origen de esta celebración no es otro que las ganas de reunirse de todos los hijos del pueblo que tuvieron que emigrar hace décadas por media España para conseguir un mejor trabajo, pero que no han perdido en la distancia su vinculación y afecto a la tierra que les vio nacer y en la que dieron sus primeras carreras.

Ventosa de San Pedro tiene dieciséis vecinos empadronados aunque muchos menos duermen en invierno, en plena Tierras Altas, pero durante este puente de la Constitución y de la Inmaculada ha multiplicado sus pobladores para compartir juntos las uvas, escuchar las campanadas, cantar villancicos y disfrutar del cotillón.

Medio centenar de personas se han vuelto a reunir para despedir por anticipado el 2025 y dar la bienvenida al 2026, con campanadas y uvas incluidas.

La pandemia cortó esta tradición de nuevo cuño, pero en 2022 se retomó con la misma fuerza e intensidad.

Turrón, pastas, moscatel y también cava han amenizado la espera de la medianoche durante un recorrido con una veintena de paradas para llamar al timbre de las casas reabiertas para la ocasión

El pueblo, situado a 1.150 metros de altitud, decidió hace una década –en concreto en 2015- despedir juntos el año, y ante la dificultad para hacerlo en la fecha real, por otros compromisos familiares, decidieron adelantar la despedida al puente de la Constitución e Inmaculada Concepción.

Desde Barcelona, Madrid, Bilbao, Pamplona o Soria han ido llegando los emigrantes, hijos y allegados de Ventosa de San Pedro.