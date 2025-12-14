Degustación de langarto en el Centro Cívico de Ágreda

Domingo, 14 Diciembre 2025 17:12

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ágreda degustará el próximo miércoles uno de los productos típicos de la Villa de las Tres Culturas.

Sin ninguna duda el producto estrella de Ágreda es su cardo rojo, que se cultiva en sus famosas huertas árabes y tiene una peculiaridad que le distingue del resto de cardos de otros lugares y es que se puede tomar en ensalada (por su sabor dulce) y también cocido arreglado con una salsa de nueces ó de almendras.

Pero hay otro producto típico del que los vecinos de la Villa de las Tres Culturas tienen como único y propio: el langarto.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ágreda degustará este producto en la tarde del próximo miércoles, 17 de diciembre, donde también habrá tiempo para jugar al Bingo y sortear los regalos de Navidad.

En Ágreda las empanadas no se llaman empanadas sino langartos. Guardan un cierto parentesco con el calzone italiano o la empanada gallega.

Se prepara con la masa de pan del día anterior, se rellena de picadillo o de sardina y tiene forma de media luna.