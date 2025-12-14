Adrián Gómez sella su clasificación para el Mundial de Simracing 2026

Domingo, 14 Diciembre 2025 17:17

Adrián Gómez volverá a competir entre la élite del simracing mundial en 2026, tras asegurarse el piloto soriano su plaza en el próximo Mundial de Racing Unleashed al finalizar subcampeón en el exigente campeonato clasificatorio, un certamen compuesto por seis pruebas disputadas a lo largo de dos intensos meses de competición.

La clasificación se decidió en una última ronda de máxima tensión.

Gómez afrontaba el desenlace a 30 puntos del liderato, una desventaja que logró reducir de forma casi perfecta gracias a dos actuaciones sobresalientes: una victoria y un tercer puesto.

El piloto de Ólvega lo dio todo hasta la bandera a cuadros, recortando 28 puntos en solo dos carreras y quedándose finalmente a las puertas del título por apenas dos puntos.

El campeonato no estuvo exento de polémica.

El momento clave llegó en la Carrera 4, donde Gómez cruzó la meta en primera posición tras una actuación impecable.

Sin embargo, una sanción aplicada posteriormente, con una decisión que sigue generando debate, le relegó hasta la cuarta plaza.

A la postre, ese castigo resultó determinante en la clasificación general y privó al soriano de un título que, sin ese contratiempo, habría estado a su alcance.

Más allá de lo deportivo, el camino hasta este nuevo Mundial ha sido especialmente exigente para Gómez.

El pasado verano sufrió una grave lesión de rodilla, de la que decidió no pasar por quirófano con el objetivo de poder competir en el campeonato clasificatorio, una apuesta arriesgada que finalmente ha dado sus frutos

La edición de 2026 supondrá la tercera participación consecutiva de Adrián Gómez en el Mundial de Racing Unleashed.

En la temporada 2025 firmó un destacado quinto puesto global, confirmando su progresión y consolidándose como uno de los pilotos más competitivos del panorama internacional.

De cara al nuevo reto, Gómez se ha mostrado confiado y ambicioso.

“Sabemos que tenemos la velocidad. Si logramos ser más constantes que en 2025 y reducimos los errores, podemos luchar por el campeonato”, ha asegurado.

El Mundial de Racing Unleashed 2026 arrancará a mediados de febrero y se prolongará hasta finales de año, con un calendario largo y exigente en el que la regularidad será tan determinante como el ritmo puro.

Una nueva temporada, un nuevo desafío y la misma ambición de siempre: seguir llevando el nombre de Soria y Ólvega a lo más alto del automovilismo virtual internacional.