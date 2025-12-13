Ganadores del VII Torneo de ajedrez "Villa de Ágreda"

Manuel Sanz López ha ganado su primer torneo. Lo ha conseguido venciendo en todas las partidas disputadas en el VII Torneo de ajedrez “Villa de Ágreda”.

Ha demostrado, así, cómo ha mejorado su nivel ajedrecístico en este año.

Tras él quedaron el navarro Jonathan Chamorro García, que consiguió cinco de los seis puntos disputados, y el joven soriano Eduardo Ortega Lahuerta, que logró 4,5 puntos.

En las categorías infantiles, los sub-14 premiados fueron Álvaro García Lafuente, Tomás Neri Araoz y Diego Morillo Liso.

En la categoría sub-12, el podio tuvo predominio femenino, pues las dos primeras fueron, respectivamente, Adriana Martínez García y Maia Dhifallah Sánchez, a quienes acompañó Julián Pascual Linares.

La categoría sub-10 fue dominada por Oskar Lecumberri Marqués, a quién siguieron Yago Diaz Ferrer y Dylan Vergara Guamán. Finalmente, en la categoría sub-8, brillaron Sergio Tovío Herrero, Alba Díaz Ferrer y Yago Vergara Guamán.

En la parte local, el mejor fue Oriol David Grass García y el mejor sub-14 local fue el debutante Adrián Gil Mayor.

El VII Torneo de ajedrez “Villa de Ágreda” se ha celebrado hoy, día 13 de diciembre, en su lugar de juego habitual: el patio de columnas del Palacio de los Castejón de Ágreda.

Al Torneo han acudido 36 participantes para disputar una competición de seis rondas por sistema suizo con partidas de 12 minutos más 3 segundos por movimiento.

El VII Torneo de ajedrez “Villa de Ágreda” ha sido organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia y ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Ágreda y de la Diputación Provincial de Soria, que han ofrecido 100 euros en metálico y 15 trofeos, que se han distribuido entre los ajedrecistas mencionados anteriormente.

Los premios han sido entregados por el alcalde Jesús Manuel Alonso, y por el concejal de Deportes, Alejandro Cacho, quienes han agradecido la participación de los jugadores y la iniciativa del Club.

El próximo torneo organizado por el Club se celebrará en Golmayo el próximo 24 de enero de 2026.