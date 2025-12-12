La pelota a mano emplaza a tres citas en Soria en diciembre
El Frontón de la Juventud se convierte de nuevo en el escenario de la pelota mano con la celebración del IV Open Pelota Ciudad de Soria, que tendrá lugar los días 14, 21 y 28 de diciembre, con entrada gratuita y la presencia de algunas de las mejores parejas del panorama nacional.
El Ingenieros de Soria celebra este sábado su tradicional Vermú Navideño
Además, el sábado 13 de diciembre se disputará el XVI Torneo de Navidad, otra cita ya consolidada en el calendario deportivo soriano.
Organizado en colaboración con el Club Pelota Urbión, los encuentros reunirán a pelotaris de Navarra, La Rioja, Bizkaia, Guipúzcoa y Castilla y León, mostrando la proyección de este deporte en Soria.
La final del Open será retransmitida por La 7 de Castilla y León Televisión, ampliando su impacto y difusión autonómica.
XVI TORNEO DE NAVIDAD
SÁBADO 13
17.30 HORAS
ENTRADA GRATUITA
Primer partido semifinal cuatro y medio élite
LERENA-FERNÁ NDEZ
Segundo partido de semifinal parejas élite
CABRERIZO II-BALERDI
GUTIÉRREZ-ALTUZARRA
IV OPEN PELOTA CIUDAD DE SORIA
14 DE DICIEMBRE
11.30 HORAS
ESCUELA DE PELOTA
2º Partido élite parejas
1º semifinal open soria
21 DE DICIEMBRE
11.30 HORAS
ESCUELA DE PELOTA
2º Partido élite parejas
2º semifinal open soria
28 DE DICIEMBRE
11.30 HORAS
Escuela de Pelota
Partido Élite Parejas
Final OPEN y entrega de medallas.
PROGRAMACIÓN
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE – 11:30 h
Partido Élite Parejas
Bikandi–Erkiaga (Bizkaia)
vs.
Rodrigo–Hernando (Soria)
1ª Semifinal Open Soria
Lerena–Sánchez (La Rioja)
vs.
Eguiguren–Bernarola (Guipuzkoa / Bizkaia)
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE – 11:30 h
Partido Élite Parejas
Cámara–Figueroa (Soria / Navarra)
vs.
Mario–Nicolás (Duruelo / La Rioja)
2ª Semifinal Open Soria
Hormaetxe–Bilbao (Bizkaia)
vs.
Cabrerizo II–Elotz (Soria / Bizkaia)
DOMINGO 28 DE DICIEMBRE – 11:30 h
Escuela de pelota
Partido Élite Parejas
FINAL DEL IV OPEN CIUDAD DE SORIA
Entrega de premios
La final será emitida por CyLTV La 7.
XVI Torneo de Navidad – Sábado 13 de diciembre (17:30 h)
También con entrada libre, este torneo enfrentará a destacados pelotaris en dos semifinales:
Cuatro y medio élite:
Lerena vs. Fernández
Parejas élite:
Cabrerizo II–Balerdi
vs.
Gutiérrez–Altuzarra