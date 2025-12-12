La pelota a mano emplaza a tres citas en Soria en diciembre

Viernes, 12 Diciembre 2025 20:30

El Frontón de la Juventud se convierte de nuevo en el escenario de la pelota mano con la celebración del IV Open Pelota Ciudad de Soria, que tendrá lugar los días 14, 21 y 28 de diciembre, con entrada gratuita y la presencia de algunas de las mejores parejas del panorama nacional.

Además, el sábado 13 de diciembre se disputará el XVI Torneo de Navidad, otra cita ya consolidada en el calendario deportivo soriano.

Organizado en colaboración con el Club Pelota Urbión, los encuentros reunirán a pelotaris de Navarra, La Rioja, Bizkaia, Guipúzcoa y Castilla y León, mostrando la proyección de este deporte en Soria.

La final del Open será retransmitida por La 7 de Castilla y León Televisión, ampliando su impacto y difusión autonómica.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE – 11:30 h

Partido Élite Parejas

Bikandi–Erkiaga (Bizkaia)

vs.

Rodrigo–Hernando (Soria)

1ª Semifinal Open Soria

Lerena–Sánchez (La Rioja)

vs.

Eguiguren–Bernarola (Guipuzkoa / Bizkaia)

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE – 11:30 h

Partido Élite Parejas

Cámara–Figueroa (Soria / Navarra)

vs.

Mario–Nicolás (Duruelo / La Rioja)

2ª Semifinal Open Soria

Hormaetxe–Bilbao (Bizkaia)

vs.

Cabrerizo II–Elotz (Soria / Bizkaia)

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE – 11:30 h

Escuela de pelota

Partido Élite Parejas

FINAL DEL IV OPEN CIUDAD DE SORIA

Entrega de premios

La final será emitida por CyLTV La 7.

XVI Torneo de Navidad – Sábado 13 de diciembre (17:30 h)

También con entrada libre, este torneo enfrentará a destacados pelotaris en dos semifinales:

Cuatro y medio élite:

Lerena vs. Fernández

Parejas élite:

Cabrerizo II–Balerdi

vs.

Gutiérrez–Altuzarra