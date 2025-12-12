La Junta reconoce a los alumnos, profesores y centros docentes más destacados de Comunidad

Viernes, 12 Diciembre 2025 16:38

La Consejería de Educación ha celebrado esta mañana el talento y la dedicación de aquellos docentes, equipos directivos y estudiantes cuyo trabajo ha sido distinguido en los últimos cursos con premios nacionales y autonómicos.

El Centro Cultural ‘Miguel Delibes’ de Valladolid se ha convertido en el punto de encuentro de esta cita anual, donde 141 miembros de la comunidad educativa de Castilla y León han sido reconocidos con los Premios de Educación 2025.

Durante su intervención, la titular de Educación, Rocío Lucas, ha querido destacar que el departamento que dirige cierra un año de logros y abre otro de lleno de retos.

“Hoy celebramos ese talento. Celebramos el compromiso de los docentes que creen, firmemente, que cada clase cuenta. Celebramos el tesón de los estudiantes, que se levantan cada día con la convicción de que el esfuerzo no es una rémora, sino un trampolín. Celebramos el apoyo de las familias, que sostienen silenciosamente el camino formativo de sus hijos. Y celebramos, en definitiva, una idea que resume lo mejor de esta tierra: la certeza de que la excelencia no es un privilegio, sino una actitud”, ha resaltado.

El acto ha estado conducido por el conocido cómico y monologuista Martín Luna y ha contado con las actuaciones del alumnado de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León en Valladolid, con la coreografía ‘Silent Scream’, y de los estudiantes de la asignatura de Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, a través de su interpretación de la pieza ‘Asleep’ de Five tango sensations, de Astor Piazzolla.

En esta ocasión, la intervención ha corrido a cargo de Luis Antonio Cuéllar, Premio de Extraordinario de Bachillerato en el curso 2011-2012 y actual médico interno en Urología. Durante su discurso ha realizado un recorrido por la relación recíproca entre profesorado y alumnado durante sus años en la educación obligatoria.

“Los estudiantes aprenden de vosotros, los docentes y, si estáis muy atentos y cercanos, vuestros alumnos os pueden enseñar muchas cosas nuevas. La grandeza de las sociedades y civilizaciones siempre se ha medido por su conocimiento”, ha destacado.

129 premios autonómicos y 12 nacionales

Durante la gala, se han entregado los Premios Extraordinarios de ESO a 14 estudiantes, 16 Premios Extraordinarios de Bachillerato y 37 Premios Extraordinarios de FP, cuyo objetivo es reconocer de forma oficial el excelente rendimiento académico de los alumnos de la Comunidad.

Asimismo, la Consejería de Educación ha concedido a 12 estudiantes los Premios Extraordinarios de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño con las mejores calificaciones académicas y que recibieron las puntuaciones más altas en las pruebas con las que concurrieron a los galardones. A continuación, se han entregado los Premios a las Mejores Experiencias de Calidad a 50 centros.

Asimismo, la Consejería de Educación también ha querido reconocer el trabajo de aquellos que han sido premiados en el ámbito nacional.

De esta forma, se han entregado reconocimientos al Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Ramón y Cajal’ de Valladolid por su proyecto ‘Tejiendo redes seguras’, galardonado por la Agencia Española de Protección de Datos por las buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos personales para un uso responsable y seguro de Internet para los menores.

Asimismo, también se ha querido valorar el esfuerzo de dos estudiantes que han conseguido en la edición de 2022 los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior y de nueve profesores de seis centros educativos galardonados con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la competencia digital del alumnado.

María Víctoria Jiménez Martínez, alumna del IES Castilla, ha recibido uno de los premios extraordinarios ESO 2024-25, y Lucía Muñoz Mayor, del IES Virgen del Espino, uno de los premios extraordinarios de Bachillerato 2024-25.