Castilla y León se postula como destino de golf nacional e internacional

Martes, 02 Diciembre 2025 13:32

El primer circuito de golf de Castilla y León, con pruebas en distintas provincias y una gran final, se pondrá en marcha en 2026 en la Comunidad, tras la reunión celebrada por la Asociación de Campos de Golf de Castilla y León.

La Asociación de Campos de Golf de Castilla y León ha celebrado una reunión en el Club Entrepinos Golf, en Simancas (Valladolid), con la presencia del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, y el presidente de laFederación de Golf de Castilla y León, José Ignacio Jiménez.

La sesión fue presidida por Juan Mari López Álvarez, presidente de la Asociación y del Salamanca Golf & Country Club, acompañado por Osorio Pinilla Hernández, anfitrión del encuentro.

También estuvieron presentes los representantes de los campos de Entrepinos, Valderrey, La Faisanera, Air Golf–Los Ángeles de San Rafael, Soria Golf y Salamanca.

Entre los principales acuerdos alcanzados se encuentra, en el plano administrativo, incorporar personal para potenciar la comunicación, marketing y redes sociales, y en el plano deportivo, organizar el primer circuito de Golf de Castilla y León, con pruebas en distintas provincias y una gran final en 2026.

Además se ha decidido impulsar acuerdos con entidades públicas y privadas para dar mayor visibilidad al golf y participar en ferias y eventos turísticos, y crear paquetes que integren Green fees.

El golf como motor económico y social

Desde la citada asociación han recordado que el golf está en auge en España y que Castilla y León, la comunidad más extensa del país con aproximadamente 94.224 km² (cerca del 19 por ciento del territorio nacional), no puede ni debe quedarse al margen.

El sector del golf en España atrajo en 2023 a 1,4 millones de turistas extranjeros, con estancias y gasto superiores a la media.

Además, de cada diez euros producidos por el golf, 8,9 euros benefician a otros sectores, lo que abre una oportunidad clara para posicionar Castilla y León como destino de golf.

Según el Estudio sobre el Impacto Económico del Golf, elaborado por el Instituto de Empresa (IE) en colaboración con la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y la Real Federación Española de Golf (RFEG), Castilla y León es la segunda comunidad en número de campos, con 38.

Tiene más de 15.000 (6,7 federados por cada 1.000 habitantes), lo que convierten a Castilla y león en la quinta comunidad por federados.

Estos datos ponen de manifiesto que Castilla y León dispone de los elementos esenciales (infraestructuras, jugadores y recursos territoriales) para convertir el golf en un elemento estratégico que impulse y dinamice el turismo, la economía, el deporte y la cohesión social