Carlos Cortés sigue a la cabeza del circuito regional de Billar A Tres Bandas

Martes, 02 Diciembre 2025 08:07

El billarista soriano Carlos Cortés sigue a la cabeza del circutio regional de Billar A Tres Bandas, tras ganar en la última prueba disputada en tierras leonesas.

El 29 y 30 de noviembre se ha celebrado la fase final del ranking regional de Billar A Tres Bandas de Ponferrada (León). El Círculo Amistad Numancia clasificó a 6 jugadores entre los 21 mejores de un total de 50.

El favorito, y a la postre campeón, era el soriano Carlos Cortés.

El numantino derrotó en la final al vallisoletano Salvador Díez con un sólido 40 a 27 en 34 entradas.

Previamente derrotó a su compañero Jerónimo Miguel en semifinales, que a su vez había dado la sorpresa al derrotar a otro numantino como Pedro Camarero en cuartos.

Este, a su vez, se deshizo de otros dos compañeros en una cruel fase de grupos: Fernando Méndez y Rafael Soto. No obstante, el grupo tuvo un triple empate a victorias y solo el número de carambolas concedió el pase a cuartos a Camarero. El otro numantino, Enrique Bravo, no pudo pasar el grupo.

La serie mayor del torneo fue para Jerónimo Miguel con 11 carambolas y el mejor partido lo firmó Carlos Cortés con 30 carambolas en solo 16 entradas, quien también hizo el mejor promedio general con 1,053.

Así las cosas, Cortés ha logrado vencer en 9 de las 10 últimas pruebas regionales y sigue como indiscutible líder del circuito, siendo tercero su compañero Pedro Camarero.

La próxima prueba será en León en enero del próximo año.