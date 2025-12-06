El Balonmano Soria ha ganado a un rival directo en la lucha por la permanencia en la División de Plata del balonmano español, ell Confía Base Oviedo (24-21).

El equipo carbayón ha visto que, tras un gran inicio, el cuadro soriano le ha dado la vuelta al marcador merced a su gran portería y a una mayor efectividad en ataque.

En la primera parte, el Confía Base Oviedo ha entrado más centrado en el partido, sabiendo leer muy bien el ritmo que planteaba Soria.

Los azules, muy concentrados en los primeros minutos, tanto en defensa como en ataque, han anotado con facilidad.

En apenas cuatro minutos de juego, el cuadro carbayón ha anotado cinco goles, que ponían el partido de cara.

El Confía Base Oviedo ha seguido inspirado en los minutos posteriores llegando al minuto 7 con un 3-7 a su favor.

Pero ha sido a partir de este momento cuando ambos equipos han comenzado a cometer muchos errores no forzados.

Y los sorianos, poco a poco, han ido acercándose en el marcador hasta igualar el partido (7-7, minuto 19). Tras un toma y daca en el marcador, se ha llegado con 13-11 al descanso.

En la segunda mitad, Balonmano Soria ha sido quien ha entrado con más fluidez al partido.

Un parcial de 4-1 ha dado alas al equipo local, que se ha ido hasta un 17-12 y ha podido manejar más cómodamente su renta.

Dos destellos de Pablo Granda, con dos goles prácticamente seguidos, han dado alas a los azules (17-14, minuto 38).

Pero los sorianos han vuelto a coger aire en el electrónico con otros dos tantos, aunque el Confía Base Oviedo ha querido agarrarse al encuentro.

De nuevo, los goles de Emiliano Franceschetti y de Elián Goux han situado a los azules a tres tantos de diferencia. Y el cuadro carbayón ha dispuesto de algunas opciones para acercarse a dos goles, pero, nuevamente, los errores de lanzamiento y la buena actuación del meta rival han sido determinantes.

En el tramo final, Balonmano Soria ha recuperado su ventaja de cinco goles con los ovetenses jugando en inferioridad.

Aunque dos tantos de Pablo Granda han servido para dejar a los azules en el 24-21 definitivo, a pesar de que el Confía Base Oviedo ha tenido posesión para haber recortado aún más la diferencia.

¡