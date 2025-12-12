Nueva inyección para continuar con la restauración de la muralla de Almazán

Viernes, 12 Diciembre 2025 19:52

Con la notificación oficial recibida hoy de la resolución definitiva de concesión de una nueva subvención a la restauración de la muralla de Almazán por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el equipo del Ayuntamiento de Almazán aborda su segunda gran obra en torno a este monumento enseña de la villa.

El proyecto enmarcado en el programa conocido como 2 % cultural, supone una inversión de algo más de 1.435.580 euros, de los que el Ministerio aportará un 73 % y un 27 % el propio Ayuntamiento, a desarrollarse entre 2026 y 2027.

El alcalde, Jesús Cedazo Mínguez, ha explicado en un comunicado que el proyecto, que tiene por título Restauración de la muralla, adecuación de su entorno y puesta en uso del tramo Puerta Villa - Herreros, se centra en esa zona próxima al centro urbano y aborda diversos trabajos que permitirán mejorar la impresión del conjunto amurallado de la Villa.

Se trata de una intervención que incluye distintos tipos de actuaciones, por un lado, la reparación de paramentos de los lienzos de la muralla, especialmente el situado junto a la Puerta de Herreros y la propia puerta y, por otra parte, la urbanización del contorno de este acceso al recinto amurallado y la eliminación de construcciones adosadas al mismo.

Además, en la zona cercana a la Iglesia de Santa María, en continuidad con la obra de restauración realizada previamente, se realizará tratamiento del espacio libre público, lo que permitirá dar continuidad al recorrido de la muralla y un acceso a ambos lados de la misma y al adarve de esa zona de la fortificación.

La concejala responsable del área de turismo, Teresa Ágreda Cabo, ha destacado que estas actuaciones, supondrán una regeneración urbana importante, lo que mejorará la composición, la impresión visual de la construcción y los servicios públicos.

Además, tal y como destaca la concejala, es sin duda diferencial en este proyecto, ofrecer la posibilidad de disfrutar de la fortificación en altura, haciendo “paseables” 300 metros de la muralla en el tramo entre la Puerta de la Villa y el espacio tras el ábside de la Iglesia de Santa María.

Trazado situado en pleno casco histórico y centro de la población, en zonas muy visibles desde las vías de comunicación más transitadas de Almazán.

Este aspecto es estratégico a nivel de atractivo, permitiendo concebir volumétricamente el recinto amurallado y suponiendo en sí mismo un servicio turístico municipal y un nuevo aliciente para conocer esta localidad.