Ángel Rodríguez pide alejar excesos de confianza ante el filial del Deportivo

Viernes, 12 Diciembre 2025 19:49

El Numancia recibe mañana sábado en Los Pajaritos al filial del Deportivo de la Coruña, revelación del grupo I de Segunda RFEF en el inicio del campeonato. Ante este rival, el entrenador rojillo Ángel Rodríguez ha pedido alejar confianzas.

Ángel Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación hoy viernes para analizar el partido de mañana sábado ante el Deportivo Fabril (Los Pajaritos, 18.00 horas) y ha dejado claro que confía en “hacer un partido serio como hicimos en Orense, concediendo lo menos posible y buscando la portería rival”.

Sobre el rival de mañana, filial del Deportivo de La Coruña, el técnico numantino ha querido alejarse de cualquier exceso de confianza, “porque el Fabril es complicado y es muy buen rival”.

“No menospreciamos a nadie y sabemos de la dificultad que nos va a poner el filial del Deportivo de La Coruña. Juegan muy bien, buen manejo de balón, que se asocian muy bien y no han estado acertados en las áreas últimamente, pero son muy buenos”, ha destacado Ángel Rodríguez.

Respecto al cambio del equipo desde su llegada, Rodríguez se ha referido al respecto diciendo que “hace dos meses, el equipo transmitía dudas, pesimismo, dentro y fuera del vestuario”, y ha reconocido que “ha habido que picar piedra para poco a poco sumar victorias a base de buen trabajo”.

“Tengo claro, aun así, que podemos mejorar -ha destacado Rodríguez- y de que vendrán momentos complicados a lo largo de la temporada, pero las cosas se están haciendo bien con esta forma de trabajar”.

En cuanto a las bajas, Rodríguez no podrá contar con Alain García, sancionado por acumulación de amonestaciones, y Héctor Peña, que continúa recuperándose de su lesión muscular, y mantiene la duda de Fabrizio Danese que ha arrastrado problemas físicos durante la semana.