Fallece el presbitero diocesano Fausto Nafría

Viernes, 12 Diciembre 2025 19:44

El sacerdote presbitero Fausto Nafría Romero ha fallecido en Soria.

El funeral corpore insepulto ha tenido lugar a las 16.30 horas, en su pueblo natal, Boós, y ha sido presidido por el Administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez Millán.

Fausto Nafría Romero nació el 28 de diciembre de 1932 en Boós (Soria).

Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano “Santo Domingo de Guzmán” de El Burgo de Osma y fue ordenado sacerdote por Mons. Saturnino Rubio Montiel el 29 de junio de 1958.

Tras su ordenación sacerdotal atendió las parroquias de Oncala y anejos.

Posteriormente fue nombrado párroco de Monteagudo de las Vicarias, Valtueña, Fuentelmonge, Torlengua y Cañamaque.

En la homilía del funeral, el Administrador diocesano ha subrayado la larga trayectoria sacerdotal de D. Fausto, caracterizada por una entrega discreta al servicio de numerosas parroquias rurales de la diócesis. E

xpresaba también un especial agradecimiento a la Casa Diocesana de Soria, donde el sacerdote recibió un cuidado atento en los últimos años.

El Administrador diocesano señala que su fallecimiento es una llamada a orar con renovada insistencia por las vocaciones sacerdotales.

Finalmente, encomendaba su alma a la misericordia de Dios y a la intercesión de la Virgen María, con la esperanza del encuentro definitivo con Cristo, el Buen Pastor.