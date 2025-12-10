El Burgo refuerza en 2026 su apuesta por la feria taurina de San Roque

Miércoles, 10 Diciembre 2025 20:14

La partida del presupuesto 2026 en El Burgo de Osma para la organización de los festejos taurinos pasa de 45.000 a 65.000 euros. El Ayuntamiento burgense quiere recuperar las dos corridas de toros que se habían quedado en una en los últimos años.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma continúa apostando por la feria taurina de San Roque. Para ello ha aumentado su partida presupuestaria que en las cuentas de 2026 con la intención de recuperar las dos corridas de toros que eran tradicionales en agosto hasta hace unos años.

En el presupuesto de 2026, aprobado el mes pasado, la dotación para los festejos taurinos pasa de 45.000 a 65.000 euros.

Un incremento que coincide con la finalización de la prórroga que tenía Circuitos Taurinos S.L, la última empresa adjudicataria de su organización.

Ya en 2024, esta misma empresa ofertó una corrida de rejones, una corrida de toros, una novillada picada y un festejo popular.

Con este aumento presupuestario, el Ayuntamiento quiere recuperar las dos corridas de toros que tradicionalmente se ponían en cartel en las fiestas, más un festejo de rejones y la típica becerrada de las peñas.

El alcalde, Antonio Pardo, ha recalcado en un comunicado que es importante preparar con tiempo estas mejoras para así poder ofrecer una feria taurina con garantías en el mes de agosto.

En este sentido ha recordado además que la centenaria plaza de toros burgense, se lleva otra partida importante del presupuesto del año que viene para su constante mantenimiento, se invertirán 40.000 euros siguiendo la línea de las últimas anualidades donde las intervenciones en el coso han sido constantes.

En esta ocasión, se llevarán a cabo mejoras en la zona interna y en la puerta principal para dejar este significativo edificio en perfecto estado para los próximos años.

La Feria de San Roque es uno de los momentos más tradicionales de las fiestas patronales de El Burgo de Osma, ocupa buena parte de la tarde y acapara la atención no solo en el ruedo sino también al subir y bajar al mismo desde la Plaza Mayor.

Las peñas acuden masivamente a este espectáculo dotándolo de color y alegría y cuentan con precios populares para que así siga siendo. Por otra parte, la Plaza de Toros en sí misma ya es un verdadero espectáculo con más de cien años de historia en su haber.