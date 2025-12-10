Construyendo Maderaula subraya potencial de madera local en construcción industrializada

Miércoles, 10 Diciembre 2025 16:14

El martes 16 de diciembre el proyecto Construyendo Maderaula celebra su Jornada Final en la sede de la Diputación de Soria. La asistencia es abierta y gratuita previa inscripción (https://bit.ly/4q1dX0c).

La cita está centrada en el potencial de la madera local para desarrollar una cadena de valor monte-industria, para aprovechar las oportunidades que ofrece la construcción industrializada con madera.

Un sector en crecimiento del puede beneficiarse el ámbito rural para generar valor económico, social y medioambiental, favoreciendo una economía más justa y verde.

Construyendo Maderaula ha servido, según ha subrayado Cesefor, como caso real para demostrar cómo se puede explotar de manera sostenible esta actividad basada en un recurso natural y abundante en diferentes zonas de nuestra geografía, entre ellos la provincia soriana.

El proyecto se ha ejecutado en diferentes etapas, que comenzaron por las acciones en el bosque, concretamente de pino silvestre y pino laricio, como el señalamiento de las cortas o el aprovechamiento forestal; continuaron con el aserrado de la madera, su clasificación estructural y la fabricación de productos tecnológicos para la construcción; y que culmina con el montaje de Maderaula Lab, centro de nacional de innovación y formación en construcción industrializada con madera que se está realizando en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray.

Durante el proyecto, además, se han desplegado diferentes acciones en zonas con disponibilidad de este recurso natural, relacionadas con el impulso empresarial, el conocimiento y la capacitación de futuros profesionales.

Como las seis convocatorias del curso de construcción prefabricada con madera en Soria, el hackatón de Revenga, Pinus Labs, o jornadas de emprendimiento y de construcción industrializada con madera realizados en las provincias de Cuenca, Teruel Soria y Segovia.

Balance final

La jornada tendrá lugar en el Aula Magna Tirso de Molina y comenzará a las 10.30 horas con una mesa inaugural que contará con la presencia del presidente de dicha institución, Benito Serrano; el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre; y Pablo Sabín (CEO de Cesefor). A continuación, técnicos de las entidades socias de Construyendo Maderaula: Diputación de Soria, Cesefor, FSC España, Asociación Forestal de Soria, AEICE e ITEC expondrán los resultados obtenidos a lo largo del proyecto. La tercera y última mesa de este encuentro estará conformada por un grupo de expertos en construcción industrializada para analizar su estado actual y las perspectivas de futuro.

Visita a las obras de Maderaula Lab

Como colofón a esta jornada final de Construyendo Maderaula se ha programado una visita a Maderaula Lab, cuyas obras se están ejecutando en Garray con madera tecnológica fabricada a partir de pino silvestre de un rodal demostrativo del proyecto, situado en la localidad de San Leonardo de Yagüe, también en la provincia soriana.

Un edificio, con estructura prefabricada de madera de 1.000 m2 y 18 metros de altura, que permitirá impartir formación práctica de prefabricación y montaje de prototipos de edificios de hasta 3 plantas. También posibilitará testar herramientas y materiales para la edificación sostenible y de consumo de energía casi nulo.

Los principales productos tecnológicos de madera aplicados en la construcción incluyen la madera contralaminada o madera laminada cruzada (CLT), la madera laminada encolada (MLE, Glulam), y el contrachapado. Estos productos combinan las ventajas estéticas y sostenibles de la madera con mejoras significativas en resistencia, versatilidad y rendimiento estructural.

La construcción industrializada con madera contribuye a la descarbonización del sector, uno de los más contaminantes. Es un material natural que entre otras cualidades permite reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía durante el proceso de construcción, disminuyendo la huella de carbono del ciclo de vida de un edificio.

Construyendo Maderaula (www.construyendomaderaula.es), es un proyecto colectivo liderado por Diputación de Soria, coordinado por Cesefor, con la participación de FSC España, la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, AEICE e ITEC y que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La asistencia a la Jornada Final Construyendo Maderaula es abierta y gratuita previa inscripción en este enlace https://bit.ly/4q1dX0c