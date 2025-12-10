Casi uno de cada 3 conductores de furgonetas, denunciados por superar límites de velocidad

Miércoles, 10 Diciembre 2025 17:27

Casi uno de cada 3 conductores de furgonetas en Castilla y León han sido denunciados por superar los límites de velocidad durante la última semana de noviembre, en la campaña especial de vigilancia realizada por la DGT.

La pasada semana, del 24 al 30 de noviembre, la Dirección General de Tráfico llevó a cabo una campaña especial de vigilancia focalizada en este tipo de vehículos.

En Castilla y León con un parque de más de 150.000 de furgonetas, un tipo de vehículo que representa el 8,08 por ciento del total del parque de vehículos.

Durante toda la semana, los agentes de la Agrupacion de Tráfico de la Guardia Civil hancontrolado 6.771 furgonetas y han comprobado que 705 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico.

En esta edición de la campaña, la infracción más habitual cometida por los conductores de furgonetas fue circular por encima de los límites permitidos, los cuales son diferentes a los del resto de vehículos (90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en vías convencionales), razón por la que casi uno de cada tres conductores de furgonetas (247) fueron denunciados.

Además, uno de los elementos que se controló debido a la importancia que el adecuado mantenimiento de los vehículos tiene a la hora de realizar desplazamientos seguros fue la Inspección Técnica de Vehículos.

En esta ocasión, 133 conductores (el 16,63% del total) fueron denunciados por circular sin la ITV en regla.

Además, 13 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 27 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

Además, es importante destacar otro dato preocupante detectado por los agentes en los controles preventivos establecidos con motivo de la intensificación de la vigilancia, y es el hecho de que 20 conductores dieron positivo: 6 a alcohol y 14 a otras drogas.

En los siete días de campaña, 27 ocupantes de furgonetas fueron denunciados por no hacer uso de otro de los elementos esenciales en seguridad vial y que más vidas ha salvado desde su invención, como es el cinturón de seguridad.

La carga de los vehículos ha sido otro de los preceptos a controlar, debido a que el peso y la distribución de la carga son vitales en caso de siniestro.

En esta ocasión, 84 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 22 por llevar una incorrecta disposición de la carga.

Hay que recordar que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.

Respecto a la documentación tanto del vehículo, como del conductor, destacan las 41 denuncias formuladas por este motivo, y otras, 11 por carecer del seguro obligatorio.