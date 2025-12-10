CSIF pide al personal sanitario apoyar huelga indefinida en enero para Estatuto Marco "digno"

Miércoles, 10 Diciembre 2025 15:03

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García no tenga -al menos hasta ahora- ninguna intención de alcanzar un acuerdo “digno” sobre el texto del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, y ha animado a participar, a todo el personal del sistema Nacional de Salud (SNS), en la huelga indefinida convocada por los sindicatos del Ámbito de Negociación, todos los martes a partir del próximo 27 de enero de 2026.

Así lo ha pedido hoy en Ponferrada el presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega.

Este sindicato ha celebrado una charla informativa en el salón del Hospital del Bierzo.

El representante autonómico de CSIF en Sanidad ha insistido en que el Ministerio debe pactar una nueva ley que “de verdad”, beneficie al conjunto del personal sanitario estatutario sin excepciones y sin discriminaciones entre los diferentes colectivos y categorías profesionales. Solo así se podrá avanzar en la mejora real de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores de la sanidad pública, y reforzar la atención a los ciudadanos.

CSIF ha recordado que el Ministerio de Sanidad ha demostrado que no muestra ninguna intención de modernizar el Estatuto Marco, una norma clave para garantizar estabilidad, reconocimiento profesional, avanzar en la mejora real de las condiciones laborales, o reforzar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Además ha criticado que el Gobierno se empeñe en “alimentar” una negociación paralela a la de los sindicatos con capacidad de negociar en Mesa, con otras organizaciones y colectivos que están fuera del Ámbito de la Negociación que exige y regula la normativa.

Este sindicato independiente ha reclamado, para poder apoyar el nuevo texto del Estatuto Marco, que se concreten las retribuciones básicas y las condiciones laborales conforme a la nueva reclasificación y competencias. Advierte que no puede ser que el Ministerio debilite y precarice el sistema sanitario público.

CSIF afirmó, ante el personal sanitario del Bierzo, que el futuro Estatuto Marco debe garantizar una jornada laboral digna y adecuada, que tenga en cuenta aspectos como las horas de trabajo, la conciliación con la vida familiar, o la jubilación anticipada y parcial voluntaria.