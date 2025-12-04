El Consejo de la Juventud exige medidas urgentes para garantizar acceso a la vivienda

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:13

El Consejo de la Juventud de Castilla y León ha lanzado la campaña "El alquiler se come mi sueldo”, con la que exige medidas urgentes que garanticen un acceso justo y asequible a la vivienda.

El Consejo de la Juventud de Castilla y León y el Consejo de la Juventud de España han presentado este jueves los datos del Observatorio de Emancipación de Castilla y León, correspondientes al segundo semestre de 2024.

Este informe es elaborado cada semestre por ambas instituciones y se ha expuesto en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

El Consejo de la Juventud de Castilla y León ha señalado que resulta imprescindible regular los precios del mercado, ampliar la oferta de alquiler social, reforzar las ayudas públicas y promover políticas que permitan a la juventud construir un proyecto de vida digno en nuestra comunidad.

El Observatorio de Emancipación Juvenil es una iniciativa del Consejo de la Juventud de España, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

En el segundo semestre de 2024, la tasa de emancipación en Castilla y León se situó en el 13,8%, alrededor de dos puntos porcentuales menos que el año anterior.

Esta cifra se mantuvo por debajo de la media nacional, que alcanzó el 15,2%.

La emancipación presentó un patrón claramente ascendente por edad: solo el 4,1% de las personas de 16 a 24 años residía fuera del hogar familiar, frente al 32,1% de la población de 25 a 29 años.

Por otro lado, las diferencias de género continuaron siendo significativas: el 17,1% de las mujeres jóvenes estaban emancipadas, frente al 10,7% de los hombres.

Teniendo en cuenta el régimen de tenencia de las viviendas, la forma más habitual de emanciparse entre la juventud castellana y leonesa era el alquiler.

El coste medio del alquiler alcanzaba los 395 euros mensuales, pero esta cifra no refleja la realidad del mercado.

De hecho, si atendemos a la mediana, el alquiler se situaba en los 680 euros mensuales, lo que suponía un incremento del 10,4% respecto al año anterior.

Esto significa que, aunque la media sea de 395 euros, la mayoría de los pisos superaban esa cifra.

La diferencia se explica porque algunos alquileres muy bajos en casos muy particulares (como viviendas antiguas o de protección social) reducen el promedio y hacen que la media sea más baja de lo que realmente cuesta alquilar hoy.

El salario mediano anual registró un incremento interanual del 13%, alcanzando los 13.344,19 euros.

Sin embargo, también se observaron subidas en el precio del alquiler (10,9%) y la compraventa (4,1%) de la vivienda, lo que indica una clara falta de correspondencia entre ingresos y precios de mercado.