Cruz Roja agradece y pone en valor la fuerza de su voluntariado

Jueves, 04 Diciembre 2025 14:40

Proteger la humanidad es uno de los principales mandatos de Cruz Roja, y para lograrlo la participación activa del voluntariado es fundamental. Por ello, y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja quiere rendir homenaje a todas las personas que representan el centro y la fuerza de la Organización.

En 2024, Cruz Roja en Castilla y León atendió a cerca de 94.495 millones de personas en el ámbito regional, 2,8 millones en el ámbito nacional y 7,3 millones en el ámbito internacional, además de acompañar a 1,6 millones de personas en actividades comunitarias.

Toda esta labor ha sido posible gracias a la fuerza del voluntariado, que se moviliza ante las grandes emergencias, como lo ocurrido tras la DANA, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.

En Castilla y León son, son 13.060 las personas voluntarias que han acompañado y reforzado la actividad de Cruz Roja en el último año.

Por esta dedicación, la Organización reconoce la fuerza de su voluntariado, poniendo en valor sus talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción.

“El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos permite estar cerca de las personas que más nos necesitan. Queremos que cada persona voluntaria sea consciente y partícipe de su valor, y tenga la oportunidad de crecer y aportar en aquello que más le motive”, ha señalado en un comunicado Ferrán Cobertera, director de Voluntariado de Cruz Roja Española.

Para ello, Cruz Roja trabaja de manera continua en desplegar nuevos procesos de gestión y desarrollo de las personas voluntarias, ofreciendo actividades más especializadas y adaptadas a sus perfiles para que todas las personas que forman parte del voluntariado obtengan una experiencia más satisfactoria.

El perfil del voluntariado de Cruz Roja en Castilla y León es muy variado, aunque principalmente representado por mujeres (65,06%), con una edad de entre 30-50 años (39% del total) y con estudios superiores.