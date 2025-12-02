CSIF urge plan de recursos humanos para reforzar plantillas muy deficitarias en Administración regional

Martes, 02 Diciembre 2025 14:17

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha urgido a la Junta un plan de recursos humanos “que no ha querido aprobar”, una herramienta que está prevista en la normativa de presupuestos del Gobierno, y que permitiría superar la tasa de reposición y reforzar las plantillas en los servicios más necesitados.

“El déficit de personal en los servicios de la Administración General de la Junta es alarmante, con un 30 por ciento de plazas vacantes y una interinidad media del 25 por ciento”, según ha advertido el presidente del sector de Administración General de la Junta (AGCYL) de CSIF Castilla y León, Agustín Angulo, que ha recordado, por poner un ejemplo, “que acabamos de denunciar públicamente el grave colapso técnico en el que se encuentran las direcciones provinciales de Educación”, ya que el 31,7% de las plazas administrativas están vacantes. Una circunstancia que compromete el trabajo en la planificación del curso, la escolarización, la gestión de obras y equipamientos en los centros escolares, el transporte escolar o el pago a proveedores, asegura CSIF, que alerta del aumento preocupante de vacantes sin cubrir, ya que ahora se contabilizan 322 puestos sin cubrir en los centros, cuando en abril eran 240.

Argulo ha señalado a los medios que CSIF ha pedido a la Junta que el complemento de productividad que reciben los funcionarios lo de, también, a los laborales; y exige el concurso abierto y permanente para los funcionarios.

En cuanto a la gestión medioambiental, el responsable de AGCYL quiere enviar un mensaje a la Junta y al consejero de Medio ambiente, tras el rechazo de las Cortes al ‘decretazo’ sobre medidas para el operativo de incendios forestales; al tiempo que han tomado en consideración la Proposición de Ley impulsada por UPL-Soria ¡Ya!, en la que ha colaborado CSIF, para crear el Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad.

“La Junta debe hacer una seria reflexión, cambiar la actitud, dejar de imponer y sentarse a negociar”, ha aseverado.

Los delegados del sector de la Administración General de la Junta (AGCYL) de CSIF en la Comunidad han celebrado, este martes 2 de diciembre, una jornada en la que han analizado la situación del sector y de los servicios que ofrece la administración autonómica, “que sufren una alarmante falta de personal”.

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, presente en la jornada de AGCYL), ha pedido a la Junta de Castilla y León la convocatoria extraordinaria del grado cuarto de la carrera profesional, que beneficiaría a unos 6.000 trabajadores de la Administración General y otros miles de otros ámbitos, para que al personal laboral y funcionario que lleva trabajando más de 25 años se le reconozca un complemento “merecido por su experiencia laboral y aportación”.

También ha solicitado la apertura extraordinaria de los grados 2 y 3, para que los empleados que ahora cumplan los requisitos exigidos puedan recibir ese complemento. Insiste en que la Junta debe actualizar la carrera profesional, especialmente en la Administración General, para “igualar lo que se ha hecho en el ámbito sanitario y, recientemente, en el de Educación”.