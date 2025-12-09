Seguimiento medio del 25 por viento en huelga de médicos en centros sanitarios de Junta

Martes, 09 Diciembre 2025 13:09

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM, en una convocatoria a nivel nacional, ha tenido un seguimiento medio del 25,83 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 32 por ciento en Atención Hospitalaria (1.531 profesionales en huelga), del 11 por ciento en Atención Primaria (236 en huelga) y del 4 % en la Gerencia de Salud de Área (un facultativo en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.768 facultativos de los 6.844 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 10,6 %, 36 médicos en huelga; Burgos 43,9 %, 336 en huelga; León 28,1 %, 347; Palencia 27,2 %,118 médicos; Salamanca 18 %, 261 facultativos; Segovia 29,3 %, 115; Soria 27,7 %, 45; Valladolid 26,5 %, 452 médicos; y Zamora 15,6 %, 58 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

Reivindicaciones

La petición de un Estatuto Propio se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

“No nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, ni la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar problemática del facultativo mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo”, ha apuntado CESM en un comunicado.

Respecto a la clasificación de los grupos profesionales, el Ministerio de Sanidad sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos.

El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación, según el sindicato médico.

Además ha señalado que no se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación, ni un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad de las mismas, a sabiendas de que dicha voluntariedad depende fundamentalmente de las condiciones retributivas y laborales de las mismas.

La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes, según ha censurado CESM.

Por otra parte, ha denunciado que se mantiene la movilidad forzosa -pese a que en la oferta final se acota- y el letal comodín de ‘necesidades del servicio’ que, a pesar de que se es más exigente en su aplicación, sigue siendo la herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias con respecto al resto de categorías profesionales.

“No podemos permitir un régimen de incompatibilidades discriminatorio, y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, del mismo modo que no podemos permitir la exclusividad de los mandos intermedios. Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento”, ha denunciado.