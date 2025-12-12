Podemos plantea crear red pública de supermercados para reducir precios de alimentos

Viernes, 12 Diciembre 2025 08:34

Podemos Castilla y León ha propuesto crear SUPERCyL en la Comunidad, una red pública de supermercados de proximidad, con el objetivo de contener los precios que soporta el consumidor, disparados desde hace unos años.

El coordinador de Podemos en Castilla y León Miguel Ángel Llamas, ha explicado que esta empresa pública permitiría poner freno a la intermediación especulativa, reducir los precios de los alimentos y ofrecer un trato equitativo a los pequeños agricultores y ganaderos, garantizando el apoyo al sector primario local.

Para la coalición de izquierdas, avanzar hacia una economía de proximidad resulta esencial para asegurar la sostenibilidad ecológica del modelo agroalimentario y hacer frente a la emergencia climática.

Podemos Castilla y León ha recordado que algunos estudios cifran el incremento de la cesta de la compra entre 2019 y 2025 en un 45 por ciento, un aumento sostenido de los precios de los alimentos que está creando una brecha socioeconómica en el acceso a una alimentación saludable.

El partido morado ha subrayado la paradoja de que el encarecimiento de los alimentos básicos coincida con una situación de crisis prolongada en el campo provocada por el poder de mercado que ejercen las grandes empresas en el conjunto de la cadena agroalimentaria.

Además, según ha anunciado Llamas, esta iniciativa contaría con un consejo sectorial que democratizaría la gobernanza de la empresa pública al integrar a las organizaciones agroganaderas, al tejido cooperativista y a las asociaciones de personas consumidoras.

En las últimas semanas, la propuesta de creación de supermercados públicos impulsada por el alcalde electo de Nueva York ha vuelto a poner el foco en una medida que viene defendiendo Podemos a nivel estatal desde hace varios años.

Según Llamas, “el triunfalismo tanto del Gobierno de Mañueco como del Gobierno de Sánchez choca contra la realidad de la economía doméstica de la mayoría de las familias, que cada vez sufren más para poder pagar la vivienda y la cesta de la compra”.

La formación morada ha recordado que ninguno de los problemas estructurales se solucionará si el poder público no interviene con determinación ante un poder económico “desatado y crecientemente concentrado”.