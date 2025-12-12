Julio Izquierdo presenta en el Casino su primera novela, "Animales"

Viernes, 12 Diciembre 2025 08:23

"Animales" es el título del libro de Julio Izquierdo que se presenta este sábado, 13 de diciembre, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

Junto al autor estarán el escritor Andrés Martín y la profesora de lengua y literatura Reyes Omeñaca.

La presentación comenzará a las 20,00 horas, con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

“Animales” es el debut novelístico de Izquierdo.

La novela, de 504 páginas, ha sido publicada por Editorial Páramo

“Animales: la historia conmovedora, en la España despoblada actual, de un puñado de personajes inolvidables, perfilados mediante un argumento ameno y singular en extremo, urdido, a su vez, en una trama milimétrica”, ha escrito el poeta soriano Fermín Herrero