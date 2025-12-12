La cofradía de la Virgen de la Soledad felicita la Navidad

Viernes, 12 Diciembre 2025 08:15

La cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria celebrará este sábado 13 de diciembre una eucaristía de hermandad y su adicional concierto de villancicos navideños.

Será a las 12:30 horas en la parroquia de San Francisco, con motivo de felicitar la Navidad a los cofrades y a todos los ciudadanos.

El concierto de villancicos navideños correrá a cargo del grupo Proyecto Didaskalia.

Con esto sactos, la cofradía dará por finalizados los actos del programa de todo el año en curso.

Previamente, a las 12:00 horas, se bendecirá el Belén que la cofradía expone en la ermita de la Virgen de la Soledad y finalizada la eucaristía se procederá a prestar los actos más relevantes que la cofradía llevará a cabo por su 75 aniversario.