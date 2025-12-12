Viernes, 12 Diciembre 2025
Soria

Soria | Soria

La cofradía de la Virgen de la Soledad felicita la Navidad

La cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria celebrará este sábado 13 de diciembre una eucaristía de hermandad y su adicional concierto de villancicos navideños.

 

Será a las 12:30 horas en la parroquia de San Francisco, con motivo de felicitar la Navidad a los cofrades y a todos los ciudadanos.

El concierto de villancicos navideños correrá a cargo del grupo Proyecto Didaskalia.

Con esto sactos, la cofradía dará por finalizados los actos del programa de todo el año en curso.

Previamente, a las 12:00 horas, se bendecirá el Belén que la cofradía expone en la ermita de la Virgen de la Soledad y finalizada la eucaristía se procederá a prestar los actos más relevantes que la cofradía llevará a cabo por su 75 aniversario.

