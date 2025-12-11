MG entra con buen pie en Soria, de la mano de Mateogrupo

Jueves, 11 Diciembre 2025 20:51

Mateogrupo Concesionarios ha presentado en sociedad su nueva marca, MG, que ha entrado con buen pie en el mercado soriano.

El director comercial de Grupo Mateo, Victor Mateo, ha señalado en la presentación que en un mercado pequeño como Soria es importante dedicar esfuerzos e inversiones a marcas que cuenten con la solvencia, el porfolio de producto y el proyecto y desarrollo futuros que SAIC Motor puede ofrecer a través de MG.

Mateogrupo Concesionarios comenzó la venta de los modelos de esta nueva marca en Soria en marzo y en estos nueve meses ha conseguido poner MG en una cuota de mercado “verdaderamente significativa” en la provincia, superando incluso la cifra nacional que de por sí ya es amiciosa.

En España ya se han entregado 100.000 unidades desde que MG volviera al mercado allá por 2022.

Victor Mateo ha resaltado la importancia de la labor desarrollada en estos meses por la cara visible de MG en Mateogrupo, Daniela Mederos, responsable comercial de la marca.

Mateogrupo es una empresa que comenzó hace más de 75 años con un humilde taller de reparación en maquinaría agrícola, en concreto en 1949, de la mano de Doroteo Mateo y Eusebia Lorenzo.

En la actualidad la empresa es dirigida por la tercera generación.

Mateogrupo Concesionarios representa el 30 por ciento de la cuota de mercado en Soria –con cinco marcas de vehículos nuevos y servicio oficial de otras cinco, además de su propia filial de vehículos de ocasión- y da trabajo a más de 30 personas, con Álvaro, Jesús y Victor como máximos responsables de la empresa.

“Nos complace enormemente haber encontrado en MG Motors los mismos valores y por ello estamos convencidos de que esto es el comienzo de una bonita historia de la que los sorianos vais a ser testigos y protagonistas a la vez”, ha recalcado Víctor.