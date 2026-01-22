Los partidos políticos recibirán más de 10.000 euros por cada procurador en autonómicas de marzo
Más de diez mil euros ingresarán los partidos políticos por cada procurador que consigan en las próximas elecciones autonómicas, según la actualización de gastos realizada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/01/22/pdf/BOCYL-D-22012026-14-11.pdf
La citada consejería ha publicado este jueves en el BOCyL las cantidades que percibirán los partodos de los gastos correspondientes a las elecciones a las Cortes de Castilla y León en el año 2026.
La ley electoral de Castilla y León establece el sistema de financiación de los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones autonómicas.
En su artículo 45 prevé la concesión de subvenciones por cada escaño y por cada voto conseguido, de acuerdo con las reglas que se establecen, así como por los gastos ocasionados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, y en su artículo 47 establece el límite de estos gastos por cada partido, federación, coalición o agrupación participante.
El artículo 48 de la citada Ley 3/1987, de 30 de marzo establece que por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda se actualizarán aquellas cantidades en los cinco días siguientes al de la convocatoria de las elecciones.
Las cantidades que se aplicarán a las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León, son las siguientes:
10.205,62 euros por cada escaño obtenido.
0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura que hubiera obtenido, al menos, un escaño.
0,19 euros por elector, por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido representación parlamentaria.
0,38 euros para determinar el límite, a que se refiere el artículo 47.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, de los gastos electorales de cada partido, federación, coalición o agrupación participante en las elecciones, que se multiplicarán por el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde aquéllos presenten sus candidaturas.