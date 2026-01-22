La Policía desarticuló 18 grupos dedicados a robar en viviendas en Castilla y León en 2025

Jueves, 22 Enero 2026 09:18

La Policía Nacional ha cerrado el año 2025 con un balance "altamente positivo" en la lucha contra los grupos itinerantes dedicados a los robos con fuerza en viviendas en el conjunto de Castilla y León.

La intensificación de las labores preventivas, unida a una respuesta operativa más ágil y coordinada, ha permitido reducir de manera significativa este tipo de hechos delictivos respecto al año anterior.

A lo largo del año, los distintos grupos especializados de investigación han logrado desarticular 18 organizaciones itinerantes dedicadas a robos en domicilios, procediendo a la detención de 38 de sus integrantes.

Estas operaciones han permitido neutralizar estructuras criminales altamente móviles, caracterizadas por su capacidad para desplazarse rápidamente entre provincias y actuar de forma organizada. 23 grupos identificados y neutralizados antes de actuar

Gracias a los dispositivos de vigilancia, análisis de movilidad y controles selectivos, la Policía Nacional ha identificado a otros 23 grupos itinerantes, con 48 personas plenamente identificadas, que no llegaron a cometer ningún robo.

La presión policial ejercida sobre estos grupos provocó que abandonaran las ciudades en las que pretendían actuar, frustrando así su actividad delictiva antes de que pudiera materializarse.

El balance global del año confirma una reducción de los robos con fuerza en vivienda cometidos por grupos itinerantes respecto a 2024, consolidando una tendencia descendente.

Paralelamente, la respuesta policial ha aumentado de forma notable, con un incremento de más del 52% en el número de detenidos en comparación con el año anterior.

Este dato refleja la eficacia de los dispositivos de investigación, la coordinación entre unidades y la mejora en los tiempos de reacción ante hechos consumados.

La prevención y la rapidez operativa, claves del éxito Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la combinación de acciones preventivas, controles operativos y una rápida intervención ante los delitos consumados ha tenido un impacto muy positivo en la seguridad ciudadana. L

a Policía Nacional continuará reforzando estas líneas de trabajo durante 2026, con el objetivo de mantener la presión sobre los grupos itinerantes y seguir reduciendo su capacidad de actuación en Castilla y León.