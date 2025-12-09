La Celtiberia Soriana contará con realidad virtual, un desafío deportivo y formación para profesionales

Martes, 09 Diciembre 2025 12:54

Diputación provincial ha aprobado hoy una nueva inversión de 525.980 euros para poner en marcha diferentes actuaciones dentro del Plan de la Celtiberia Soriana, financiado por los Fondos Europeos, donde se impulsa la imagen de los yacimientos de Numancia, Tiermes y Uxama.

La Junta de Gobierno local de la Diputación provincial ha dado luz verde a una nueva inversión de 525.980 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Celtiberia Soriana, financiado por los Fondos Europeos, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se ha adjudicado el contrato del diseño y ejecución de herramientas de realidad virtual y mixta, contenidos audiovisuales y equipamiento tecnológico que permitirá dar un salto cualitativo en la interpretación de la Celtiberia soriana a la empresa IMASCONO ART SL, con un presupuesto de 406.560 euros, que permitirá acercar la historia de una manera inmersiva, accesible e innovadora.

El proyecto contempla la puesta en marcha del servicio y ejecución de herramientas de realidad virtual y mixta, así como soluciones audiovisuales y el suministro de hardware para enriquecer la experiencia turística en los yacimientos celtíberos de la provincia.

Además, se ha adjudicado a la empresa D´Aleph Iniciativa y Organización SA el contrato del proyecto de el diseño y la realización de programas de sensibilización y formación destinados a mejorar la competitividad del capital humano dentro del Plan de Sostenibilidad que busca capacitar a los profesionales del sector turístico local, fomentando buenas prácticas, innovación y una gestión más eficiente de los recursos turísticos de la provincia.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de 26.250 euros dirigido a la profesionalización del sector turístico en los yacimientos de la provincia.

El presidente, Benito Serrano, ha destacado que se siguen dando pasos firmes en el desarrollo turístico del patrimonio celtibérico, con actuaciones que construyen un modelo turístico más moderno, competitivo y respetuoso con el entorno, con los yacimientos como pilares fundamentales para dinamizar la provincia y proyectar nuestra riqueza cultural.

En esta misma línea se ha aprobado la contratación del servicio de promoción de un gran evento deportivo y turístico BTT y Gravel, denominado Desafío Celtiberia Soriana con un presupuesto de 93.170 euros.

La Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución de la modificación de la asistencia técnica del SOAR PERTE de la digitalización del agua hasta el uno de junio de 2026, tras recibir la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que fue encargado a TRAGSATEC por un importe de 1.547.090 euros garantizando que el proyecto pueda completarse en las mejores condiciones técnicas.

La Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de las obras de la segunda fase de mejora de la depuración de la piscina de Navaleno incluida en el Plan Diputación con un presupuesto de 160.000 euros; también la obra de sustitución de redes y pavimentación en Oncala y barrios con un presupuesto de 80.000 euros y también la obra de reforma de local para vivienda en Tajueco por 50.000 euros.

Carreteras

En el capítulo de carreteras, se ha aprobado el contrato del servicio de asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de mejora del trazado de la carretera provincial SO-P-4094 para el entronque con la carretera Nacional 122 y variante de Carbonera de Frentes, así como para el puerto de Zorraquín con un presupuesto de 84.700 euros.

La Junta de Gobierno también ha adjudicado, para seguir dotando a los parques provinciales de bomberos, el contrato de un vehículo de trabajo de altura para el Servicio de Extinción de Incendios a la empresa Transgruas SL por un importe de 424.876 euros y también el contrato de cinco furgones a la empresa Autos Marcos SA por un precio de 217.450 euros.

Además, se ha adjudicado el contrato de un vehículo para Presidencia a la empresa Automóviles Oviedo SL por un precio de 62.073 euros.

Se prorroga el convenio de colaboración con los ayuntamientos de Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón y la Mancomunidad de Tierras Altas, dotados cada uno de 15.000 euros, en materia de prevención y extinción de incendios.

Se prorroga también el uso que hace Cruz Roja de una vivienda de la institución hasta el 31 de diciembre y se resuelven las ayudas al estudio del personal funcionario y laboral de la Diputación para el curso 2024/25 por un importe de 39.703 euros.