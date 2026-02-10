Grupo Herce Soria organiza viaje de afición a Leganés
El Grupo Herce Soria quiere contar con el apoyo de la afición en su desplazamiento este fin de semana a Leganés y ha organizado para ello un viaje.
Los celestes se enfrentarán el próximo sábado, 14 de febrero, al UC3M Voleibol Leganés, en la ciudad madrileña, a partir de las 20:00 horas, en el pabellón Europa.
Hace falta completar 35 plazas para confirmar el viaje.
El viaje organizado para apoyar al equipo incluye autobús de ida y vuelta desde Soria, bocadillo de cena y entrada para el partido.
Las inscripciones ya están abiertas en el teléfono 652 81 07 47, al precio de 35 euros.
Los horarios exactos de salida y llegada se comunicarán en los próximos días a través de las redes sociales del club.
Con este desplazamiento se pretende llenar de azul las gradas del Pabellón Europa y dar el máximo apoyo al equipo en un encuentro clave de la segunda vuelta de la Superliga.