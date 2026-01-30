Atropellado joven en la plaza Jurados de Cuadrilla, en Soria
Un joven ha sido atropellado esta tarde en la plaza Jurados de Cuadrilla, en Soria capital.
El atropello se ha registrado a las 20:09 horas, según ha informado Emergencias Sanitarias.
El varón, de 26 años, ha resultado herido en una pierna tras ser atropellado por un turismo.
Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar
También ha sido informado al Cuerpo Nacional de Policía.
En esta misma plaza fue atropellada el pasado 12 de enero una mujer de 83 años.