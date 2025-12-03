Sentencia sobre festivos en el centro cultural Palacio de la Audiencia

Miércoles, 03 Diciembre 2025 09:39

Federico Laguna celebra en este artículo de opinión la reciente sentencia ganada por los trabajadores municipales del centro cultural Palacio de la Audiencia, que confirma el autoritarismo patronal de la Concejalía de Personal. USO hace un llamamiento a acatar las sentencias y aplicarlas por medio del acuerdo y la negociación.

Sentencia sobre festivos en el centro cultural Palacio de la Audiencia

La reciente sentencia ganada por los trabajadores del Palacio de la Audiencia representados en el Comité de empresa ha evidenciado con claridad la certidumbre de las recurrentes denuncias de la Unión Sindical Obrera respecto al perfil casposo y autoritario que define las políticas de Personal en el Ayuntamiento de Soria, auxiliado en esas malas artes por asesores sindicalistas "bienpagaos".

El sindicato quiere incidir en el derroche de caudales públicos que suponen para los sorianos tanto la recurrente contratación de asesores de la cuerda como los honorarios de despachos de abogados a los que el Ayuntamiento recurre sin tregua, al objeto de dilatar en el tiempo, recurso tras recurso, la demanda del escrupuloso cumplimiento de las condiciones pactas en el convenio colectivo.

USO quiere hacer un llamamiento a la oposición política municipal para que demande estas cuantías que están drenando los bolsillos de los contribuyentes mientras se bloquea la provisión de vacantes y se descompone y disuelve una administración municipal digna de tal nombre.

El sindicato quiere llamar la atención sobre la ausencia generalizada, entre otras categorías, de personal técnico, señalando que la insistencia en precarizar el empleo en el Ayuntamiento de Soria provoca la huida o renuncia a los contratos de los aspirantes más cualificados, debiendo recurrir de manera habitual a bolsas de candidatos que, pese y gracias a la molicie que impregna el "proceso de consolidación", consolida la cronificación del empleo precario en el Ayuntamiento de Soria.

USO considera lamentable la ausencia de toda explicación y propósito de enmienda de la patronal municipal, que con sus decisiones unilaterales y la vulneración de los procedimientos laborales pretende forzar siempre a sindicatos y empleados públicos a visitar los tribunales de Justicia, en la convicción de que litigar, al grupo municipal socialista, le sale gratis, tanto en términos económicos como de exigencia de responsabilidades políticas.

Colaboración con la Justicia.

Cabe denunciar además la rebeldía jurídica demostrada por el equipo de gobierno en el tribunal contencioso, negándose a facilitar documentación fundamental para la defensa de los derechos y reclamación de cantidades de sus empleados públicos, en una demanda de inactividad llevada a los juzgados por la USO, pese a la advertencia judicial de sancionar a los funcionarios públicos, custodios de los expedientes de Personal.

En la misma línea y pese a la imposibilidad de recurso, debe advertirse la resistencia a aceptar las consecuencias de la reciente sentencia sobre festivos, argumentando presunta indefensión de la propia patronal, pese a la evidencia de la vulneración de las condiciones de trabajo que, presuntamente, debe garantizar el convenio colectivo.

USO lleva años defendiendo, en relación con el Palacio de la Audiencia, que las funciones deben adaptarse a la plantilla existente y no al contrario. El mismo mal padece la menguada plantilla del Servicio de Bomberos, obligada a trabajar miles de horas abonadas en precario, en evidente fraude de cotizaciones a la Seguridad Social, para cubrir los servicios mínimos.

Morosidad municipal por impagos en Bomberos.

La falta de consideración al colectivo de bomberos, cuando se debería haber puesto en marcha el nuevo curso académico, pasa por el impago de las cuantías por la colaboración con el ciclo de Seguridad y Protección Civil. El Ayuntamiento de Soria práctica la morosidad, retiene el dinero puesto a su disposición por la Junta y sigue sin abonar la colaboración de sus propios profesionales durante el curso pasado.

El malestar provocado por estos impagos, de cantidades que rondan 600 euros escasos, se suma al afán del Ayuntamiento por forzar solicitudes de compatibilidad para participar en esta actividad académica, generando indignación entre el personal, ante el constante abuso de la buena voluntad del colectivo para sacar adelante este ciclo formativo.

USO advierte que toda pretensión sobre regulación de compatibilidades, e incompatibilidades de su personal debe pasar, ineludiblemente, por mesa de negociación.

Una práctica morosa que, pese a la aparente pretensión de colaboración entre Junta y Ayuntamiento puede contribuir sin duda a aumentar, aún más, el hartazgo de los alumnos de ese ciclo, hecho público a inicios de esta misma semana. El Ayuntamiento quiere pasar por alto que esa colaboración pasa por cumplir los compromisos adquiridos con su propio personal, que hace posible la ejecución de las horas lectivas de formación práctica en materia de intervención en siniestros.

Bomberos y sindicato ignoran a que puede estar destinando el Ayuntamiento de Soria el dinero que aporta la Junta de Castilla y León para tal fin. El alcalde y candidato a la presidencia regional debería aclarar esta turbia situación que, más allá de poner en evidencia su propio perfil de "mal patrón", está provocando un perjuicio evidente a las nuevas promociones de jóvenes sorianos que buscan en Soria un futuro, por medio de esta formación técnica específica.

Sentencia del Supremo sobre abono de pluses salariales a funcionarios públicos.

Finalmente, el sindicato lamenta una vez más la "callada por respuesta" de Carlos Martinez y su concejal delegado a su solicitud de aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cobro de pluses en vacaciones y festivos.

El sindicato propuso facilitar mediante la negociación colectiva de un calendario razonable de aplicación de esta Jurisprudencia, que evite la acumulación de demandas de derecho y cantidad de más de un centenar de empleados públicos afectados por esta sentencia, sobre la que Éder García ha hecho una vez más "mutis por el foro". USO exige a García que dé la cara y se manifieste de una vez. Las reclamaciones se van acumulando en la ventanilla que se supone que atiende el mal asesorado concejal.

El frente judicial no termina aquí. Mientras se prepara una demanda colectiva para negociar y actualizar los complementos específicos y con la RPT impugnada, USO sigue demandando en el Juzgado que el Ayuntamiento, mediante demanda de inacción, facilite el acta con "los términos acordados en la comisión de organización y calidad de los servicios de fecha 14 de marzo de 2008". Documento necesario para proceder al cálculo de las guardias de "sustitución" (horas extraordinarias encubiertas), que se están abonando, por Órden del Servicio, a la mitad de su valor hora, defraudando cotizaciones a la Seguridad Social.

El sindicato accionará en su momento contra este fraude, que sumaría muchos miles de euros, fraude tolerado por la Inspección de Trabajo con el argumento de que afecta fundamentalmente a personal funcionario, ajeno al derecho laboral común.

Fdo: Federico Laguna, representante de USO en Soria.