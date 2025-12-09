En ViBop cierra temporada de otoño con una de las grandes "big bands"

Martes, 09 Diciembre 2025 07:38

El último concierto de la temporada de otoño de la Asociación En ViBop es una cita muy especial. Se subirá al escenario el próximo viernes 12 de diciembre, a las ocho y media de la tarde, una de las grandes "big bands" nacionales.

Hace casi veinte años, al poco de iniciarse la andadura de 'En ViBop', ya corría por sus mentes poder disfrutar en la ciudad la magia musical de una de las grandes 'big bands' nacionales.

Por su volumen y timbre sonoro, su importante número de músicos y la calidad de sus directos, el deseo de hacer llegar hasta el escenario soriano a la Bob Sands Big Band nunca fue desechado.

Cachés artísticos de esta altura, como es lógico, suponen un especial esfuerzo económico; gracias a Ayuntamiento de Soria aquel deseo es realidad esta semana para esta ciudad.

Desde aquel 2007, diferentes artistas de la cultura del jazz han pasado por centro cultural "Palacio de la Audiencia" de la ciudad, siempre en convenio con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria.

En este sentido, rsolo hay que recordar algunos nombres de los que ya forman parte del historial de esta asociación en formato "gran escenario": Ben Sidran (Steve Miller Band), Ole Swing, María Pelae, Martirio y Raúl Rodríguez, Chano Domínguez...

La Bob Sands Big Band, la banda que fundara el siempre recordado saxofonista Bob Sands, continúa adelante con energías renovadas y con ganas de seguir llevando su nombre por los escenarios internacionales.

Celebrando su 25 cumpleaños, no ha dejado de sonar desde aquel primer concierto en el antiguo Café Berlín, siendo una de las 'big bands' más polifacéticas y conjuntadas del país.

El conocido cantante y armonicista Quique Gómez será responsable del tributo a Frank Sinatra en formato Navidad.

El saxo de Bob y el trombón de Norman Hogue estarán presentes en nuestra memoria, como miembros esenciales de esta banda y como grandes artistas que pasaron por nuestra asociación.

La venta anticipada para este concierto del viernes, 12 de diciembre, está agotada.

Este mismo día saldrán a la venta cincuenta sillas no numeradas en la taquilla del teatro

BOB SANDS BIG BAND:

SAXOS ALTOS: Juan Ramón Calleja y Javier Bruna

SAXOS TENORES: Bobby Martínez y Javier Campos

SAXOS BARÍTONOS: Felipe Zaragozí

TROMBONES: Javier Escribano, Roberto Lorenzo, Victor Correa y Daniel Valero

TROMPETAS: Howard Brown, Raúl Gil, Víctor Aguilar y Toni García

GUITARRA: Joaquín Chacón

PIANO: Manu Borraz

CONTRABAJO: Francisco Manuel Luque

BATERÍA: Miguel Ángel Pete

VOZ: Quique Gómez.

Viernes, 12 diciembre 2025; 20:30 h.



