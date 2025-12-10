Diputación advierte de necesidad de prepararse para eclipse solar de 2026

Miércoles, 10 Diciembre 2025 14:50

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha advertido este miércoles, en la reunión del Consejo de Alcaldes, en el reto que supone para los ayuntamientos preparar el eclipse solar del próximo verano.

Soria se encuentra en el corazón de la franja de totalidad del eclipse y será un territorio privilegiado, entre los escasos posibles en el planeta, para observar este eclipse

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primer eclipse total desde 1912 y el siguiente europeo después de los que tuvieron lugar el 11 de agosto de 1999 en el norte de Francia, el sur de Bélgica, Luxemburgo, el sur de Alemania, Austria, Hungria, el norte de Yugoslavia y Bulgaria, y el 29 de marzo de 2006 en la isla de Kastelórizo en Grecia y el sur de Rusia europea.

De entre todas las capitales provinciales españolas del norte peninsular será Oviedo donde la magnitud (1,015) y la duración de la fase de totalidad del eclipse de 2026 (1 minuto 48 segundos) serán mayores

La provincia de Soria estará en la franja de totalidad, ofreciendo una vista excepcional, especialmente en áreas con cielos limpios como la certificada por su calidad.

La fase máxima del eclipse ocurrirá a las 20:29:57. hora local, y la duración de la totalidad será de 1 minuto 43 segudos. .

El evento coincidirá con el atardecer, lo que influirá en la elección de los mejores puntos de observación y Soria espera un gran impulso al astroturismo, atrayendo visitantes para disfrutar de este fenómeno único en una zona con certificación Starlight.

El presidente de la Diputación ha advertido que este fenómeno supondrá en los ayuntamientos de la provincia un reto de organización para garantizar la seguridad de personas y que la experiencia sea satisfactoria.

“Creo que al eclipse solar no se le ha dado la transcendencia que tiene. Es un gran reto de organización, turístico y que tenemos que trabajar. Nos vamos a encontrar en muchos pueblos con una avalancha de gente que vamos a tener que estar prevenidos, desde la seguridad, la prestación de servicios, las posibles evacuaciones…”, ha apuntado.

Serrano ha informado que la Diputación ha diseñado una página web para recopilar todos los datos que harán falta que los ayuntamientos interesados tienen que trabajar para acoger a visitantes que vengan a observar el eclipse solar en el verano de 2026.

“En esas zonas tenemos que crear las condiciones de seguridad necesarias. Todo está recogido en la página web que presentamos hoy a los alcaldes”, ha señalado.