ASAJA Soria invita a consumir productos locales durante las fechas navideñas

Jueves, 27 Noviembre 2025 12:58

Coincidiendo con las fechas navideñas, ASAJA Soria ha vuelto a invitar un año más a los consumidores a que apoyen al sector agroganadero provincial, pidiendo en sus puntos de distribución habituales productos autóctonos.

La intención de la organización profesional agraria es también la de involucrar al mayor número posible de consumidores en la defensa del producto local, que reúne las mejores cualidades de calidad y sabor, además de ser una excelente oportunidad de apoyar al sector agrícola y ganadero provincial y regional, y a la economía en su conjunto.

ASAJA Soria ha insistido a la vez en la importancia de leer el etiquetado de los alimentos que se compran, para verificar su origen.

Y ha recordado que además del ovino, hay infinidad de productos de máxima calidad elaborados en Soria que no pueden faltar en estas fechas navideñas, como el cochinillo, vinos y espumosos, la ternera, los lácteos y quesos, cardo rojo, cervezas, patés, frutos rojos, lechuga, fresas, pollo, legumbres, chorizo y otros embutidos, torreznos, pan, mantequilla, dulces, etcétera.

ASAJA Soria pretende a la vez poner en valor el impulso y la importancia que tiene el sector agrario en general para la provincia, con protagonismo para todo tipo de alimentos. Como confiesa la presidenta provincial de la OPA, Ana Pastsor, “estamos hablando de la agroalimentación, un sector que da como fruto un producto de la máxima calidad, elaborado por una industria de prestigio, con base en una provincia privilegiada desde el punto de vista natural. Todo ello genera unos productos que son embajadores orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestra capacidad de innovación, mucho más allá de nuestras fronteras. Es hora de invitar a todos a disfrutar de los productos de Soria, ya que aquí tenemos calidad de primera y lo que viene de fuera no es mejor que lo que hay en casa ni mucho menos”. A la vez, recordó que “no voy a dejar de insistir en que el sector agrario es estratégico, no solamente por ser básico en la cadena de alimentación de la población, sino que también por ser el alma que mantiene con vida nuestras pequeñas poblaciones, con la fijación de los habitantes en los territorios más sensibles a sufrir el abandono, que por desgracia en esta provincia son muchos”.

Pastor ha reconocido estos días en los medios de comunicación que “no hace falta ser economista para entender que consumir los productos gastronómicos de la tierra supone un apoyo a los productores locales. De igual forma, si esos productos son adquiridos en comercios locales y de proximidad se obtiene un doble beneficio. Por una parte, se genera riqueza, ingresos y se activa la economía y el consumo en la provincia y por otra parte nos garantizamos estar adquiriendo productos de máxima calidad”.

Después de un año tan complicado, desde ASAJA Soria se quiere hacer un nuevo y optimista guiño al sector, a los productores en general, a los ganaderos, a los cerealistas… para que no falten los alimentos de primer nivel, con prestigio, fiabilidad y diferenciación. No solamente porque sea un acierto y todo va a estar delicioso, sino también porque es una forma de estar presente en los hogares.

Y también para seguir respaldando a la restauración, ofreciendo a este sector variedad.

Para los bares y restaurantes supone una garantía de calidad y profesionalidad en los productos, bienes y servicios que ofrecen al público, además de un soporte para nuevos proyectos de emprendimiento agrario, que visibilicen una tendencia de consumo de productos de calidad a buen precio y con las máximas garantías sanitarias, al tiempo que se difunden plenamente los atributos cualificados de los productos sorianos.