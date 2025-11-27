Más de medio millón para restauración de ecosistemas de la provincia de Soria

Jueves, 27 Noviembre 2025 12:55

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 554.015 euros destinada a las actuaciones de restauración de ecosistemas en la provincia de Soria, a través de la recuperación de varios hábitats naturales.

Las actuaciones se llevarán a cabo en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Páramo de Layna’, término municipal de Baraona; en la Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor, ubicada en la ZEC ‘Sabinares de la Sierra de Cabrejas’, término municipal de Calatañazor; en el monte Valonsadero en el término municipal de Soria y en la Reserva Natural Acebal de Garagüeta, ubicada en la ZEC ‘Sierras de Urbión y Cebollera’ y el la ZEPA ‘Sierra de Urbión’, término municipal de Arévalo de la Sierra.

En concreto, se ejecutarán las siguientes actuaciones:

Restauración topográfica para restablecer las condiciones idóneas en especies parameras arbustivas de interés ecológico, mediante la eliminación de obstáculos físicos que dificulten el desplazamiento de la alondra ricotí entre los espacios libres o cubiertos por matorral bajo.

Reparación y mejora de vallados de exclusión de herbívoros mediante la retirada de cerramientos deteriorados, sustitución de postes, tensado de alambres, instalación de puerta peatonal, portillas y manga ganaderas portátil, acondicionamiento de camino de acceso y tratamientos de regeneración de la vegetación con mediante plantación.

Tratamientos selvícolas, plantaciones y trabajos de restauración de la vegetación para mejorar la biodiversidad mediante podas de conservación, restauración de vegetación en zonas degradadas, plantaciones de especies de ribera y coníferas; así como intervenciones que permitan compatibilizar el uso público con la explotación ganadera.

Actuaciones de tratamientos selvícolas de resalveo sobre ejemplares de acebo, mediante tratamientos selvícolas para el fomento de la su regeneración natural y conservación de espacios protegidos del hábitat.