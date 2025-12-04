La Escuela Trebia de rugby participa en Tarazona en concentración de canteras

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:44

El rugby soriano ha vivido este sábado una jornada completa que comenzó en Tarazona, donde la Escuela Trebia de Rugby ha participado en una nueva concentración junto a diferentes canteras aragonesas.

La expedición soriana ha mostrado un notable nivel de implicación y evolución, reflejo del trabajo que vienen desarrollando los niños y niñas en cada sesión de entrenamiento.

Fue una mañana marcada por la diversión, el aprendizaje y el buen ambiente entre escuelas, con una participación que confirma el crecimiento de la base del rugby en Soria.

La jornada sénior del sábado dejó dos partidos exigentes para los equipos del Ingenieros de Soria en su desplazamiento a Zaragoza para enfrentarse a Íbero Rugby.

El sénior femenino disputó un encuentro marcado por un inicio complicado, en el que las locales encontraron espacios aprovechando los desajustes en la basculación defensiva soriana.

A pesar de ello, el Ingenieros fue asentándose con el paso de los minutos: la melé ganó estabilidad, la línea comenzó a enlazar fases de continuidad y el equipo empezó a mostrar una versión más reconocible.

El marcador al descanso reflejaba un 15-0, un resultado que, pese a la diferencia, también hablaba del trabajo defensivo que permitió frenar numerosas acciones de peligro. En la segunda parte, las zaragozanas mantuvieron el control del partido, pero las sorianas siguieron resistiendo y encadenaron secuencias ofensivas de mérito, aunque sin conseguir transformarlas en puntos. La derrota fue amplia, pero el equipo dejó fases de juego que apuntan a una clara línea de progresión.

En el partido del sénior masculino, Íbero Rugby impuso un ritmo muy alto desde el inicio, dominando tanto las fases estáticas como el juego abierto. El Ingenieros trató de responder con orden, aunque le costó enlazar posesiones largas ante un rival que avanzaba con contundencia.

El descanso llegó con un 19-5 favorable a Íbero, después de que Demi posara el primer ensayo soriano culminando una buena secuencia colectiva.

En la segunda mitad, el Ingenieros intentó mantenerse dentro del partido, pero Íbero amplió su ventaja aprovechando su superioridad en la conquista y en la continuidad. Pese a ello, los sorianos encontraron momentos para reaccionar: Marcelo Nahuel logró un segundo ensayo que llevó el marcador a un 32-12 momentáneo, y más tarde sumó otro ensayo transformado para cerrar el encuentro en el 35-19 definitivo. El equipo lo intentó hasta el final, pero la intensidad local y la incapacidad de conectar fases largas impidieron acercarse en el marcador.

Los equipos sénior afrontan ahora una semana de parón competitivo que servirá para seguir trabajando y ajustar aspectos clave de cara a una temporada que se presenta exigente.

Para ambos conjuntos, este tramo sin partidos supone una oportunidad para reforzar la estabilidad en el juego, consolidar automatismos y preparar con mayor solidez el camino que les queda por delante.