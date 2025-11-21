El CSB refuerza colaboración con Campus de Soria con acuerdo con grado CAFYD

Viernes, 21 Noviembre 2025 11:17

El CSB ha reforzado esta temporada las actividades que dan contenido a su convenio vigente con la Universidad de Valladolid.

En una apuesta por la modernización, la ciencia y la innovación, el CSB ha incorporado al organigrama técnico del club al profesor José María Izquierdo Velasco, docente universitario e investigador en el ámbito de las ciencias del deporte, actualmente en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Valladolid en el Campus de Soria.

Su incorporación supone un salto cualitativo en la forma de entender el entrenamiento en el Club Soria Baloncesto, poniendo el foco en el desarrollo individualizado y basado en la evidencia científica.

Como parte de ello, a lo largo de esta temporada el club soriano está realizando pruebas físicas de diagnóstico a sus jugadores y jugadoras.

Estas pruebas tienen como único objetivo mejorar el rendimiento y la experiencia deportiva, ayudando a adaptar los entrenamientos a sus características y necesidades.

Las pruebas no son invasivas, totalmente seguras y adaptadas a la edad y nivel deportivo de cada jugador/a.

Cierta información de estas pruebas podrá ser utilizada en proyectos de investigación de la Universidad de Valladolid, con datos siempre anonimizados.

Igualmente, la Universidad de Valladolid desarrollará para el CSB informes de rendimiento de los jugadores.

Chema Izquierdo forma parte del staff técnico del Club Soria Baloncesto, como entrenador ayudante del equipo de Primera Nacional Femenino Semillas Adolfo Martínez así como preparador físico de otros equipos.

Prácticas

El club cuenta también con alumnos que realizan sus prácticas curriculares de grados de la Universidad de Valladolid.

Actualmente un estudiante del grado de CAFYD, y previsiblemente alumnos de más grados como Administración de Empresas u otros.