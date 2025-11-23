Ganadores del Torneo infantil de ajedrez "San Andrés", de Almajano

Adriana Martínez García ha vencido en el Torneo infantil de ajedrez “San Andrés” 2025 al conseguir 5,5 puntos de los seis posibles.

Adriana venció en la última partida a Jordi Camil Guizada Maldonado para superarlo en la clasificación y relegarlo al segundo puesto.

Cinco puntos, como Jordi, consiguió el tercer clasificado: Tomás Neri Araoz.

Por categorías, los ajedrecistas sub-14 fueron encabezados por los mencionados Jordi Camil Guizada y Tomás Neri, a quienes acompañó Eduardo Ortega La Huerta.

En la categoría, sub-12, la líderesa fue Adriana Martínez, quedando el segundo y tercer puestos para Lucas Fernández Cabezón y Marco Ramos Delso.

Los tres primeros sub-10 fueron Marco Morillo Liso, Oskar Lecumberri Marqués y Alonso García Bartolomé. Finalmente, los dos sub-8 que participaron en el Torneo fueron Ezkai Álvaro Llorente y Macos Gonzalvo García.

El Torneo infantil de ajedrez “San Andrés” 2025 inició el XII Circuito infantil de ajedrez “Alfoz de Soria”.

La competición se desarrolló mediante un sistema suizo de seis rondas y con un ritmo de 15 minutos más 3 segundos por movimiento.

Como en ediciones anteriores, el Torneo contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Almajano y de la Diputación Provincial de Soria, que ofrecieron 12 trofeos para distribuir entre los mejores jugadores de las cuatro categorías establecidas.

El XI Circuito infantil de ajedrez “Alfoz de Soria” continuará con el VII Torneo de ajedrez “Villa de Ágreda”, que se celebrará en el Palacio de los Castejones de esa localidad el próximo 13 de diciembre.

Este Torneo tendrá también una faceta absoluta, pues se disputarán simultáneamente el torneo infantil y uno de carácter general.