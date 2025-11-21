La selección Sub-18 de Aragón de Rugby convoca a jugador de Soria

Viernes, 21 Noviembre 2025 07:36

Eliexer Pérez, jugador del primer equipo del Ingenieros de Soria Club de Rugby, ha sido convocado para el encuentro correspondiente a la 2ª División del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el que el combinado Sub-18 de Aragón disputará su primer partido de la fase de grupos ante la Selección de Navarra.

El duelo tendrá lugar en el campo de las Instalaciones Deportivas de la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona.

El grupo está formado por Aragón, Navarra y la selección Euskadi “B”, configurando una fase inicial exigente en la que participarán algunos de los proyectos más prometedores del rugby junior de la zona norte.

En las últimas semanas, Eliexer Pérez ha destacado con el primer equipo soriano, aportando minutos de calidad en los encuentros frente a Universitario y Fénix, además de su participación en el amistoso ante El Salvador.

Su trayectoria se remonta a la cantera de la Escuela Trebia de Rugby, donde ha desarrollado una evolución muy notable que le ha llevado a consolidarse como una de las jóvenes promesas del club.

Esta convocatoria, unida a la reciente participación de Alba Aguilera con la Selección de Castilla y León, vuelve a poner en valor el trabajo de entrenadores de la escuela, cuyo esfuerzo permite que jugadores formados en la base lleguen con una preparación sólida tanto al primer equipo como a categorías competitivas de ámbito autonómico y nacional.