Desafío Urbión, en circuito de pruebas más icónicas de la montaña española

Lunes, 01 Diciembre 2025 14:17

Nueve pruebas, miles de metros de desnivel positivo y un mismo propósito: consolidar una nueva forma de vivir la montaña. Con esta visión nace UNIT® TRAIL, un circuito que reúne a algunas de las carreras por montaña más representativas del país en un proyecto común que combina deporte, territorio y un formato competitivo innovador.

UNIT TRAIL® irrumpe con la voluntad de crear una comunidad fuerte alrededor del trail running nacional, integrando pruebas consolidadas, terrenos icónicos y un sistema de clasificación diseñado para valorar tanto el rendimiento individual como el trabajo colectivo. Un concepto que apuesta por la emoción del trail en su versión más auténtica.o

La primera edición del circuito recorrerá nueve escenarios muy distintos entre sí, desde los primeros calores de mayo hasta las puertas del invierno.

Abrirá la temporada el 6 de junio, Picón Castro mostrará la personalidad abrupta de las Merindades con 33 kilómetros intensos y técnicos.

El circuito avanzará hacia el norte con Burdin Hesiko Mendi Lasterketa, el 21 de junio, un recorrido de 37 kilómetros que serpentea por los bosques y crestas de Mungialdea.

La alta montaña hará su aparición en pleno verano: el 11 de julio, el Trail Vielha Molieres llevará a los corredores al corazón del Valle de Arán para afrontar una de las pruebas más duras del calendario, con 4.200 metros positivos condensados en 43 kilómetros.

Ya en agosto, la competición se trasladará al Parque Natural de Penyagolosa con la Cursa per Muntanya Vistabella, que el 3 de agosto recuperará la esencia del trail más puro en un recorrido de 28 kilómetros entre barrancos y senderos históricos.

A partir de ahí comenzará la recta final: en septiembre, el Desafío Urbión (5 y 6 de septiembre) y Picos de la Demanda (12 y 13 septiembre) ofrecerán dos fines de semana consecutivos de alta exigencia en tierras sorianas y riojanas.

Con la llegada del otoño se disputará Guara Somontano, los días 5 y 6 de octubre, un viaje de 48 kilómetros por un entorno natural de enorme riqueza.

Octubre cerrará con Sobrescobio Redes Trail, los días 25 y 26, donde la humedad del bosque atlántico y el relieve del Parque Natural de Redes pondrán a prueba las últimas fuerzas de la temporada.

Finalmente, el 8 y 9 de noviembre, Muntanyes de Prades bajará el telón del circuito entre encinares, pistas forestales y crestas rocosas.

El circuito repartirá 18.000 euros en premios

El modelo de competición de UNIT® TRAIL está diseñado para poner en valor todas las dimensiones del trail running y reconocer tanto el esfuerzo individual como la fuerza del colectivo. La clasificación integra las modalidades por equipos e individual y repartirá 18.000 euros en premios, además de becas deportivas destinadas a las categorías juveniles.

En la modalidad por equipos, la TRAIL LEAGUE®, los clubes suman puntos a partir de sus cinco mejores resultados de la temporada.

En cada carrera se tienen en cuenta los cuatro atletas más destacados del equipo, independientemente del género, un planteamiento que refuerza el carácter inclusivo del formato.

Para aparecer en la clasificación final es necesario completar al menos cinco carreras con un mínimo de cuatro corredores o corredoras en meta.

Aquellos equipos que participen en más pruebas recibirán bonificaciones adicionales, premiando la regularidad y el compromiso a lo largo del año. Al cierre de la temporada, el equipo ganador recibirá 5.000 euros, el segundo clasificado 3.000 y el tercero 2.000.

La clasificación individual se basa en el sistema oficial de puntos del proyecto y reconoce el rendimiento de los cinco mejores atletas de la temporada, en igualdad de condiciones para las categorías masculina y femenina.

El vencedor o vencedora recibirá 1.500 euros, seguido de premios de 1.000, 500, 250 y 250 euros para el resto de posiciones destacadas.

El proyecto incorpora también categorías pensadas para apoyar el talento joven. La categoría Porvenir, dirigida a deportistas de 14 a 17 años, y la subcategoría de jóvenes talentos, para corredores Sub-20 y Sub-23, que otorgarán una beca deportiva al primer clasificado o clasificada de cada una, reforzando el compromiso de UNIT® TRAIL con el futuro del trail running.

Un proyecto que nace para unir

UNIT® TRAIL no es una propuesta competitiva más, es un punto de encuentro para corredores, clubes, organizadores y territorios.

El proyecto nace con la ambición de fortalecer el trail running nacional desde la colaboración, el intercambio y el desarrollo de una identidad común vinculada a la montaña.

Con un sistema de competición renovado y un programa de premios que reconoce tanto a la élite como a populares así como a los jóvenes talentos. UNIT® TRAIL da sus primeros pasos con la intención de convertirse en un referente en toda España.