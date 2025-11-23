Las Celtíberas de Soria se despiden con medalla en Campeonato de España de Cross por clubes

Domingo, 23 Noviembre 2025 20:15

El club atletismo Celtiberas de Soria ha conseguido una medalla de bronce en el Campeonato de España de Cross por clubes en la categoría Sub 23.

La carrera sub23 femenina, la menos numerosa, se ha disputado sobre 5.876 metros.

La prueba se ha desarrollado compacta durante muchísimos minutos, con una cabeza de carrera numerosa.

Sólo con el toque de campana se han desatado las hostilidades, destacándose la zaragozana Mireya Arnedillo, del Facsa-Playas de Castellón, y la navarra Jihad Essoubai, del Hiru-Herri, que fueron mano a mano en la última vuelta. Essoubai finalmente se destacó de Arnedillo, y entró primera en meta, ganándose la única plaza de preselección para el Campeonato de Europa de Cross.

Gran victoria de la navarra, y segunda plaza para Mireya Arnedillo, que no pudo responder al ataque de su rival.

Tercer lugar para Rocío Garrido, del Atlético Salamanca, que fue de menos a más, cuarta plaza para Àmbar Tomás (campeona de España en Getafe, del F.C. Barcelona) y quinta para Clara Las Heras (L’Hospitalet Atletisme).

El club valenciano Metaesport Riba-Roja Turia, con 44 puntos, fue el club campeón por clubes, cambiando la plata de 2024 por el oro de hoy, liderado por María Valero (9ª en meta) y con Aitana Ortega, Lucía Santamaría, Rocío Campanini, Cristina Munar y Alejandra Gisbert.

El L’Hospitalet Atletisme fue plata con 50 puntos, y las Celtíberas de Soria fue bronce con 73 puntos.

El 31 de diciembre se dará por terminado todo el trabajo realizado por este club de atletismo en la élite española.

"Nos vamos con la cabeza bien alta", ha resaltado, recordando que a partir de 2026 ya no habrá clubes de atletismo de división de honor en Soria.

Y por tanto, ya no habrá competiciones de la liga nacional de clubes en Soria

La gran mayoría de los atletas de nivel de soria ficharán por clubes de fuera de la provincia.

Según el club soriano, se retrocede con ello dos décadas en el atlétismo soriano.

Volvemos a perder la imagen, toda la inversión en deporte en Soria se perderá cuando veamos en teledeporte a los atletas con camisetas de clubes de otros lugares.Es lo que hay y tenemos que asumir la realidad soriana. No es hora de reprochar nada a nadie es hora de continuar trabajando por el deporte soriano en general y por el atletismo en particular", ha concluido.