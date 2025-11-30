Adrián Soriano se sube a podio sub-12 en Cross de la Constitución

Domingo, 30 Noviembre 2025 20:23

Adrián Soriano ha vuelto a subirse al podio, en categoría sub-12, en uno de las pruebas de campo a través más reconocidas de España.

El circuito del Parque de Andalucía de Alcobendas ha vuelto a vestirse de gala para acoger una nueva edición del Cross Internacional de la Constitución, organizado por CAP Alcobendas bajo el patrocinio local.

El atleta soriano ha sido segundo en la categoría sub-12, con un tiempo de 4:04 (a 3.23 el kilómetro), un segundo menos que el tercer clasificado, Manuel Bellón, del Club de Atletismo Calatrava.

El ganador de la distancia ha sido Guillermo Perea, del USAT Talavera), que ha marcado un tiempo de 3:54

La prueba absoluta masculina ha sido ganada de nuevo por un viejo conocido del cross de Soria, Rodrigue Kwizera que ha sumado su cuarta victoria en Alcobendas, resistiendo al empuje final del eritreo Symond Amanuel, que terminó segundo. El tercer puesto ha sido para el ugandés debutante Dismas Yeko.

En la prueba femenina, la jovencísima etíope Yenenesh Shimket asombró a sus 18 años con una táctica valiente ante la gran favorita Nadia Batocletti.