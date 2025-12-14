Encuentro en Soria para adentrarse en el universo Warhammer

Domingo, 14 Diciembre 2025 15:10

El Club Rayo de Luna ha ofrecido en Soria a aficionados y curiosos un encuentro para adentrarse en el universo Warhammer, un hobby que va mucho más allá del juego de mesa y que destaca por sus valores creativos y sociales.

Warhammer combina estrategia, narrativa y modelismo, permitiendo a los jugadores montar y pintar sus propias miniaturas, desarrollar historias y compartir partidas en un entorno presencial y colaborativo.

Esta faceta artística y manual fomenta la creatividad, la concentración y la paciencia, mientras que el juego en sí promueve la convivencia, el respeto y la creación de comunidad.

Rayo de Luna ha celebrado este fin de semana un encuentro en la tienda situada en Rota de Calatañazor para promover una forma de ocio cultural saludable, intergeneracional y enriquecedora, que invita a desconectar de las pantallas y a relacionarse con otras personas a través de una afición común.

La tienda no solo ofrece productos oficiales de Warhammer, sino también asesoramiento personalizado y un espacio donde aprender, compartir y disfrutar del hobby, contribuyendo así a dinamizar la vida cultural y lúdica de la ciudad.