El INE certifica población oficial de Soria en 2025: 90.234 habiantes

Domingo, 14 Diciembre 2025 09:19

La cifra oficial de población de la provincia de Soria, a fecha 1 de enero de 2025, es de 90.234 habitantes, según la revisión del padrón municipal realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada esta semana.

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2896#_tabs-tabla

El INE ha declarado oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2025, con efectos desde el 31 de diciembre de 2025, en cada uno de los municipios españoles.

La cifra oficial de población en Soria provincia es de 90.234 habitantes a 1 de enero de 2025 y marca un tímido incremento respecto a los años precedentes.

Así en 2024, la cifra oficial era de 90.150; en 2023, de 89.482; en 2022, de 88.377; en 2021, de 88.747; en 2020, de 88.884.

En 2016, la cifra oficial de población era de 90.040 habitantes; en 2015, de 91.006; en 2014, de 92.221; en 2013, de 93.291; en 2012, de 94.520; en 2011, de 95.224 y en 2010, de 95.258.

En cuanto a la población oficial en 2025 en la provincia, Soria capital contaba con 41.025 habitantes.

Entre los municipios que han ganado población en el último año se encuentran Ágreda (3.133), Almazán, 5.544; El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (5.283), Duruelo de la Sierra (1.035), Golmayo (3.085), Medinaceli (686; San Esteban de Gormaz (2.962); San Leonardo de Yagüe (1.954), San Pedro Manrique (626).

Por el contrario han perdido población Arcos de Jalón (1.531), Berlanga de Duero (810), Covaleda (1.560), Langa de Duero (696), Monteagudo de las Vicarías (169), Navaleno (698), Ólvega (3.782), y Vinuesa (826)