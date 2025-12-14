Poesía y música, de la mano en Soria con Machado como protagonista

Domingo, 14 Diciembre 2025 08:26

El centro cultural Palacio de la Audiencia de Soria acoge este próximo lunes, con entrada gratuita, una propuesta cultura que une poesía y música con Antonio Machado como protagonista.

“Armonías: Música y Poesía en Castilla y León” es una propuesta cultural que une la fuerza de la palabra poética con el valor expresivo de la música a través de un concierto y coloquio dedicados a la figura de Antonio Machado, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento.

La actividad contará con el espectáculo “Machado Flamenco”, a cargo del guitarrista y compositor José Luis Montón, acompañado por la voz de Inma “La Carbonera”, quienes ofrecerán un recorrido musical y emocional por la vida y obra del poeta.

Tras el concierto, tendrá lugar un coloquio sobre la poética machadiana, su lenguaje y su vigencia cultural, moderado por Paulino Lorenzo Zárate y con la participación de los especialistas Lola Mascarell y Tomás Paredes.

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Soria, la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación Venancio Blanco, con el propósito de acercar la literatura y la música al público e impulsar nuevas miradas sobre uno de los autores esenciales de nuestra tradición.

La cita es en el Palacio de la audiencia, el lunes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo