Uno de cada tres médicos secundan huelga en tercera jornada para exigir estatuto marco "digno"

Jueves, 11 Diciembre 2025 13:34

Uno de cada tres médicos en Soria ha secundado este jueves la huelga convocada por el sindicato médico CESM, en una convocatoria a nivel nacional, en todos los centros sanitarios de la Junta en la Comunidad.

La Junta de Castilla y León ha cifrado el seguimiento medio de la jornada de huelga en la Comunidad en el 24,09 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Representantes de CESM en Soria han resaltado que paro registrado en Soria, del 36,7 por ciento, es mayor, dado el alto número de profesionales que han sido incluidos en los servicios mínimos.

Estas cifras suponen, según CESM, un seguimiento global muy alto pese a los servicios mínimos abusivos que se han impuesto en la mayoría de las comunidades autónomas, unas medidas que han sido denunciadas por los sindicatos autonómicos incluso por vía judicial, ya que han aumentado considerablemente los decretados para las dos jornadas anteriores de huelga del 13 de junio y el 3 de octubre y en muchos casos suponen contar con muchos más efectivos de los que habría en un día festivo.

Pese a esta circunstancia, la participación ha sido masiva en el ámbito hospitalario, donde se ha paralizado toda actividad quirúrgica no urgente y se han reprogramado consultas y pruebas diagnósticas, mientras que en Atención Primaria ha superado el 60 por ciento, debido en parte a la presión asistencial por el pico de gripe y por los servicios mínimos abusivos decretados.

La Confederación ha defendido que estos datos de seguimiento, maquillados sistemáticamente por las consejerías contabilizando como no huelguistas a médicos que están de mínimos, de vacaciones, de baja o de libranza tras la guardia para generar una imagen distorsionada de la realidad, confirman una participación masiva y, por tanto, que los facultativos están dispuestos a sostener un conflicto de largo recorrido si el Ministerio no ofrece una respuesta inmediata y efectiva a las reivindicaciones planteadas.

CESM ha insistido en que toda la profesión está exigiendo una norma que plasme una mejora notable de sus condiciones laborales y que repercuta a su vez en la calidad asistencial que se preste a la población.

Seguimiento

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 30 por ciento en Atención Hospitalaria (1.498 profesionales en huelga), del 11 por ciento en Atención Primaria (243 en huelga) y del 0 por ciento en la Gerencia de Salud de Área.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.741 facultativos de los 7.227 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 8,8 %, 33 médicos en huelga; Burgos 38,3 %, 340 en huelga; León 28,1 %, 350; Palencia 27,3 %,118 médicos; Salamanca 18,9 %, 275 facultativos; Segovia 22,7 %, 92; Soria 36,7 %, 61; Valladolid 20,5 %, 390 médicos; y Zamora 21,9 %, 82 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.