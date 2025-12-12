Nafría y Pascual representan en Valladolid la obra teatral "Hacia la raiz"

Viernes, 12 Diciembre 2025 16:24

Clau_topia y laimperefecta Teatro, de las actrices sorianas Claudia Nafria y Gemma Pascual, representarán en Valladolid su obra "Hacia la raiz".

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, junto al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, promueve la organización de “Comunidad a escena” en alianza con Artesa.

Talento creativo, riesgo en la exhibición y mercado profesional escénico conforman una terna fundamental para el sector, realizando una selección de espectáculos marcada por la calidad, la novedad y la pertinencia social de los espectáculos.

La variedad y la diversidad tanto creativa como de mercado, son una de las principales características de este ciclo.

Comunidad a escena se convierte cada año en un espacio de encuentro imprescindible, ofreciendo la posibilidad de conocer en vivo espectáculos de calidad.

Hacia la raíz, proyecto gestado en la provincia de Soria, se presentará el 13 de diciembre en la Sala de teatro experimental Álvaro Valentín del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

La obra es un recorrido por las vivencias de diversas mujeres a través de la palabra, el cuerpo, la danza, la música en directo y la poesía. Un llamado a la libertad, un canto a la vida, un viaje hacia la raíz para buscar la forma genuina de ser.