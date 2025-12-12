Santonja: "Viendo quienes las rodean, empiezo a entender radicalidad de mujeres feministas del PSOE"

Viernes, 12 Diciembre 2025

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha declarado este viernes que entiende ahora las posiciones radicales de las mujeres dentro del PSOE, al ver quienes las rodean, tras las denuncias conocidas por acoso sexual.

Santonja ha realizado estas declaraciones en la presentación del proyecto para recuperar y consolidar la ermita de la Monjía, en Fuentetoba, tras conocer los últimos casos de acoso sexual denunciados por mujeres en el seno del PSOE.

“A veces no entendía las posiciones radicales de las mujeres feministas dentro del PSOE, pero viendo quienes las rodean lo he empezado a entender su radicalidad”, ha manifestado a los periodista.

Santonja ha asegurado que al final reaccionas según el estímulo y la agresión que recibes y “si te rodeas de una personas reaccionas de una manera y si te rodeas de otras, de otra manera. Viendo las personas que las rodeaban, entiendo su reacciones radicales”.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido este viernes su “sensación de hartazgo y asco” ante los casos de acoso que han surgido en su partido.

A su juicio, catarsis tan dolorosas como las que están sufriendo son “puntos de inflexión que nos hacen avanzar”.

Para Martínez el machismo está absolutamente enraizado en la sociedad española y es tan profundo que está afectando a las organizaciones y a las instituciones.

Esta situación, ha añadido, “pone en evidencia la necesidad de buscar espacios de reflexión y de lucha contra la violencia machista” con el objetivo de “dotarnos de las herramientas suficientes que nos permitan encontrar esos canales que permitan ese cambio estructural que desde el punto de vista social necesitamos tener”.

Según Martínez, “el PSOE de Castilla y León está dando un grandísimo ejemplo de tolerancia cero”.