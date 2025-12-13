La GASSO programa actos navideños para pacientes y familiares

Sábado, 13 Diciembre 2025 13:52

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha programado una serie de actos navideños dirigidos tanto a pacientes como a familiares como parte de la estrategia de humanización que despliega durante todo del año.

El programa, que arranca este sábado 13 de diciembre con el concierto de Navidad del grupo Proyecto Didaskalía en el Hospital Virgen del Mirón (18.15 horas), contempla una docena de actividades con las que se pretende que la estancia se más llevadera para las personas que permanecen hospitalizadas y para aquellos que tienen que acudir a consultas, pruebas médicas y tratamientos en estas fechas de Navidad.

Así, el martes 16 de diciembre alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fuente del Rey harán entrega de las tarjetas navideñas que han dibujado para los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

El 19 de diciembre está prevista la visita del Club de Triatlón al Servicio de Pediatría (10.00 horas) y ese mismo día tendrá lugar el acto de reconocimiento de profesionales y homenaje a los jubilados de la GASSO en el salón de actos del Hospital Universitario Santa Bárbara.

Siguiendo con la programación, el 22 de diciembre (13.00 horas) se hará entrega de los premios del Concurso de Decoración Navideña, si bien los ganadores se darán a conocer en el acto institucional del 19 de diciembre. Cabe recordar que las unidades y servicios participantes pueden enviar las fotografías con sus propuestas hasta el 16 de diciembre.

También la Asociación de Coleccionistas de Playmobil Aesclick donará juguetes para los menores ingresados en el Hospital Universitario Santa Bárbara.

La música llegará a distintas estancias del Hospital Universitario Santa Bárbara el 23 de diciembre (a partir de las 11.30 horas), en este caso a través de miniconciertos que ofrecerán el trompetista Marcos Ortega y el pianista Héctor A. Pérez.

Una de las novedades de la programación navideña de la GASSO de este año será la entrega de juguetes por parte de Cruz Roja Soria y Cruz Roja Juventud a lo largo de la mañana del 23 de diciembre. Este acto forma parte del programa ‘El juguete educativo’ de la entidad.

Como ya es tradición, el 1 de enero se ha previsto la entrega de un detalle al primer nacido soriano del año.

Será el viernes 2 de enero (13.00 horas) cuando una representación de jugadores del CD Numancia visiten el Servicio de Pediatría del Hospital Santa Bárbara para acercar ilusión y regalos a los niños ingresados.

Asimismo, en distintas estancias del hospital, el 5 de enero (12.00 horas) estará el mago Joaquín Matas con su espectáculo ‘Magia a quemarropa’, dentro del festival ‘Vive la magia’ que durante esos días acogerá la capital soriana en diferentes escenarios.

La programación navideña de la GASSO concluirá con la visita de los Reyes Magos, que estarán el día 5 de enero en el Hospital Virgen del Mirón y en los centros de salud de la capital (11.00 horas) y el 6 de enero (9.00 horas) sus Majestades de Oriente llegarán al Hospital Santa Bárbara, donde serán recibidos oficialmente (13.00 horas) en la sala de espera de Pruebas Especiales.

Menús navideños

Además de este completo programa de actos y de las decoraciones navideñas, los pacientes hospitalizados podrán disfrutar de los menús preparados expresamente para estas fechas, en los que se equilibran las recomendaciones dietéticas individuales y la degustación de platos típicos.

En el Hospital Virgen del Mirón, el menú de Nochebuena estará compuesto por consomé, cardo en salsa de almendras, rape en salsa, piña en su jugo, turrones y dulces navideños; en la comida de Navidad, consomé, pimientos rellenos, cabrito asado, flan, turrones y dulces navideños; en Nochevieja, consomé, pimientos rellenos, rape en salsa, flan, uvas, turrones y dulces navideños; en Año Nuevo, consomé, ensalada de marisco, solomillo de cerdo con guarnición, piña en su jugo, turrones y dulces típicos; y en Reyes, consomé, ensalada de marisco, lubina al horno, fruta y roscón de Reyes con nata.

En el Hospital Universitario Santa Bárbara, el menú de Nochebuena consistirá en cardo en salsa de almendras, langostinos cocidos, rape en salsa americana con patatas, piña en su jugo, turrones y dulces navideños; en la comida de Navidad, bisque de marisco, espárragos con vinagreta, solomillo a la pimienta, macedonia de fruta y dulces típicos de estas fechas; en Nochevieja, crema reina, langostinos cocidos, rape con guarnición de piquillos, flan, uvas, turrones y otros dulces navideños; en Año Nuevo, sopa de marisco, espárragos con aceite; solomillo de cerdo con salsa de boletus, piña en su jugo; turrones y dulces; y en Reyes, consomé, langostinos cocidos, chuletillas de cordero con patatas, fruta y roscón de Reyes con nata.