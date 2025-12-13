Soria aumenta datos de criminalidad en 2025, debido a ciberdelincuencia

Sábado, 13 Diciembre 2025 09:16

La ciudad de Soria mantiene unos niveles de seguridad elevados, a pesar de un incremento del total de infracciones penales asociado casi por completo a la expansión de la ciberdelincuencia, según se ha constatado en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que ha analizado el balance de seguridad ciudadana que ha presentado la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Latorre ha manifestado que “la Policía Nacional de Soria combina presencia en la calle, especialización tecnológica y mejora constante de la atención al ciudadano. El Gobierno de España respalda ese esfuerzo con inversiones en medios, en digitalización y en servicios de documentación que acercan la Administración al territorio”. Con esta estrategia, la Comisaría Provincial afronta los próximos meses con el objetivo de mantener el descenso de los delitos más graves y de anticipar nuevas formas de delincuencia, en especial en el entorno digital.

Según los datos de criminalidad de los nueve primeros meses del año 2025, publicados por el Ministerio del Interior, en la ciudad de Soria se han registrado 1.419 infracciones penales frente a las 1.283 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento de 136.

Ese incremento se concentra en los delitos cometidos por medios tecnológicos.

La cibercriminalidad asciende a 456 hechos, frente a los 376 del año anterior, con una subida del 21,3 por ciento.

Estos 456 ciberdelitos representan ya el 32,1 % del total de infracciones penales conocidas en la capital, casi un tercio de toda la criminalidad registrada.

Frente a este crecimiento de los delitos en el entorno digital, los indicadores de criminalidad tradicional más grave muestran una evolución claramente favorable.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y las riñas tumultuarias descienden un 39,5 porciento, mientras que los delitos de robo con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se reducen un 17,5 por ciento.

La Policía Nacional atribuye estos resultados al refuerzo de la presencia preventiva en la vía pública, a las investigaciones dirigidas contra grupos reincidentes y a la colaboración ciudadana, que mantiene un nivel muy alto en Soria.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha destacado durante la reunión que “la ciudadanía de Soria percibe a la Policía Nacional muy cercana y eficaz. Los datos muestran una ciudad segura, con menos hechos violentos, aunque con un desafío creciente en el ámbito digital que exige más recursos y más formación”.

El inspector jefe y jefe provincial en funciones de la Comisaría de Soria, Juan Desentre, ha subrayado que el Cuerpo adapta su trabajo al nuevo escenario. “La ciberdelincuencia ya forma parte de la vida cotidiana y afecta a personas de todas las edades. Nuestra prioridad es frenar las estafas y fraudes en Internet, aumentar el esclarecimiento y reforzar la prevención, para que los ciudadanos utilicen la tecnología con seguridad”, ha explicado.

Más medios y más formación

Para responder a este fenómeno, la Policía Nacional potencia el Grupo de Delitos Tecnológicos, que dispone de medios técnicos avanzados y de un programa de formación continua. El objetivo se centra en mantener porcentajes de esclarecimiento altos y en mejorar la atención a las víctimas, muchas de ellas personas mayores que sufren estafas relacionadas con compras en línea, suplantaciones de identidad o fraudes bancarios.

La Comisaría Provincial mantiene al mismo tiempo una intensa labor preventiva en la ciudad.

El informe presentado a la Comisión de Asistencia detalla actuaciones específicas en zonas de ocio nocturno, áreas comerciales y entorno de centros escolares. Estas actuaciones combinan patrullas uniformadas y de paisano, controles de seguridad y dispositivos especiales en fiestas, eventos culturales y deportivos.

Esta estrategia se refuerza durante la campaña navideña, en el marco del Plan Comercio Seguro. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026 está en marcha un plan operativo que incrementa la vigilancia en los horarios de mayor actividad comercial para prevenir hurtos, robos y estafas en establecimientos y en la vía pública.

Área de gestión

El área de gestión también presenta avances relevantes.

La Comisaría consolida el sistema de DNI Exprés, que permite renovar el Documento Nacional de Identidad sin cambio de datos en pocos minutos y sin necesidad de aportar fotografía, lo que reduce tiempos de espera y mejora la atención al ciudadano. La Policía Nacional ha ampliado además a cuatro los Puestos de Actualización de Documentación en la provincia, situados en Arcos de Jalón, El Burgo de Osma, Ólvega y Almazán. Estos puestos facilitan la obtención de certificados de DNI a los vecinos de estas localidades y de sus entornos, sin desplazamientos a la capital, y refuerzan el acceso a los servicios públicos en el medio rural.

Dentro de este proceso de modernización figura también la implantación de la aplicación MIDNI, que permite a los ciudadanos llevar su DNI electrónico en el teléfono móvil de forma segura y legal.

La atención a las víctimas continúa siendo una prioridad. Las unidades especializadas actúan con especial sensibilidad hacia las mujeres que sufren violencia de género o violencia sexual y hacia los menores de edad.

La coordinación con la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno y con los recursos sociales y sanitarios de la provincia constituye un eje fundamental de este trabajo.