Los celestes buscan novena victoria consecutiva en Superliga frente a Benidorm

Sábado, 13 Diciembre 2025 08:57

Grupo Herce Soria recibe este tarde en el pabellón de Los Pajaritos, a un equipo que se estrena esta temporada en Superliga, el Servigroup Playas de Benidorm. El objetivo es sumar la novena victoria para seguir en la estela de Guaguas.

El partido comenzará a las 19.30 horas y una nueva victoria de los podría facilitar mucho los deberes a Bus Leader San Roque y Cisneros La Laguna, ambos al límite marcado por la octava plaza que cierra el grupo de clasificados a la Copa del Rey.

Los sorianos han firmado un arranque prácticamente impecable, cediendo únicamente un punto en ocho jornadas —en su visita a San Roque—.

Los benidormenses llegan a esta jornada con la moral en alto tras encadenar dos victorias consecutivas frente a San Roque y Tarragona, resultados que les han permitido abandonar los puestos de descenso y recuperar sensaciones muy positivas en su juego.

El choque en Los Pajaritos tendrá además un componente emocional añadido para Rafa González y Dani Retuerto, que volverán a la pista en la que compitieron en el pasado defendiendo los colores sorianos en la Superliga.

La Superliga Masculina de Voleibol se acerca este fin de semana a su ecuador, lo que aprieta mucho la pelea este fin de semana en una ‘superjornada’ 9 de sábado en la que se resolverán todos los choques.

La acción arrancará en el pabellón del Unicaja Costa de Almería (17.30 horas), que tras su contundente derrota ante Guaguas la pasada jornada tratará de hacerse fuerte en casa ante otro duro rival. Los andaluces reciben a Conectabalear CV Manacor, el tercer clasificado que batió a Conqueridor Valencia la pasada jornada y aspira a aprovechar cualquier tropiezo de Soria u Guaguas para entrar de lleno en la pelea por el liderato de la liga.

Por su parte, el Pamesa Teruel Vb - Conqueridor Valencia y el Bus Leader San Roque - Cisneros La Laguna, ambos programados para las 18.30 horas (horario peninsular, el partido de San Roque empieza a las 17.30 hora canaria), darán continuidad a la jornada.

En la cancha del combinado aragonés se disputa un duelo de rivales directos que necesitan sumar para evitar sustos de cara a la clasificación a la Copa del Rey.

Eso sí, más ‘caliente’ será sin duda el duelo insular entre canariones y chicharreros, también rivales directos y ambos en el ‘alambre’ en sus aspiraciones de lograr el billete para el torneo del K.O.

A partir de las 19.00 horas arrancará también los partidos entre UC3M Voleibol Leganés - Club Voleibol Melilla e Instercap Asisa Tarragona SPSP - CV Guaguas.

Encarnizada será, seguro, la batalla en el pabellón del club madrileño, que necesita ganar o ganar para soñar todavía con la Copa ante un cuadro melillense bien colocado en la zona media.

Poca historia parece que tendrá la visita del líder a Tarragona, pues su apabullante ritmo de victorias no invita al optimismo entre la afición local.